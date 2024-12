Έρχεται η εντυπωσιακή «Ψυχρή Σελήνη» - Πότε η πανσέληνος του Δεκεμβρίου

Πανσέληνος Δεκεμβρίου 2024 είναι η τελευταία του έτους και θα φωτίσει τον χριστουγεννιάτικο ουρανό στις 15 του μήνα.

Κάθα χρόνο τέτοιες μέρες πριν τα Χριστούγεννα, οι λάτρεις του ουρανού μετράνε αντίστροφα για να απολαύσουν την «Ψυχρή Σελήνη», το εντυπωσιακό ολόγιομο τελευταίο φεγγάρι της χρονιάς. Η πανσεληνος του Δεκεμβρίου όπως και όλες οι προηγουμένες έχει κάτι το μοναδικό που καθηλώνει το βλέμμα και γεμίζει το μάτι με μια λάμψη από το χρώμα του φεγγαριού που δύσκολα ξεχνιέται.

Η εντυπωσιακή του άφιξη θα γίνει το βράδυ της προσεχούς Κυριακής 15 Δεκεμβρίου χαρίζοντας ένα θέαμα που αξίζει να το απολαύσετε από ένα σημείο που θα έχει ανεμπόδιστη θέα.

Πανσέληνος Δεκεμβρίου 2024: Γιατί ονομάστηκε έτσι - Τα εναλλακτικά ονόματα

Σύμφωνα με το The Old Farmer’s Almanac, τα ονόματα της Σελήνης προέρχονται από ιθαγενείς Αμερικανούς, Αποικιακούς Αμερικανούς ή άλλες παραδοσιακές πηγές. Παραδοσιακά, οι ιθαγενείς της Αμερικής χρησιμοποιούσαν τα μηνιαία φεγγάρια και τα αντίστοιχα ζώδια της φύσης ως ημερολόγιο για να παρακολουθούν τις εποχές.

Η πανσέληνος του Δεκεμβρίου, γνωστή ως «Ψυχρή Πανσέληνος» πήρε το όνομά της από τις παγερές συνθήκες αυτής της εποχής του χρόνου, όταν το κρύο κάνει την εμφάνισή του. Επίσης, από τους μοϊκανούς Ινδιάνους, η τελευταία πανσέληνος του χρόνου έχει ονομαστεί Πανσέληνος της Μεγάλης Νύχτας καθώς ανατέλλει κατά τις «μεγαλύτερες» νύχτες του χρόνου, κοντά στο χειμερινό ηλιοστάσιο. Το φεγγάρι του Δεκέμβρη λάμπει πάνω από τον ορίζοντα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Μεταξύ άλλων ονομάτων, απαντώνται και το Moon When the Deer Shed Their Antlers (Ντακότα) και το Little Spirit Moon (Anishinaabe). Οι αρχαίοι ειδωλολάτρες της Ευρώπης, πάλι, συνήθιζαν να αποκαλούν την πανσέληνο του Δεκεμβρίου «Φεγγάρι πριν από το γιορτινό», προς τιμήν του φεστιβάλ Γιουλέτιδας, το οποίο τιμά την επιστροφή του ήλιου, μετά το χειμερινό ηλιοστάσιο.

Άλλες παραδοσιακές ευρωπαϊκές ονομασίες για αυτή την πανσέληνο είναι το «Φεγγάρι της Βελανιδιάς» (Oak Moon) και το «Φεγγάρι πριν από το Γιούλ» (Moon before Yule), που αναφέρεται στην τριήμερη γιορτή του χειμερινού ηλιοστασίου στην προχριστιανική Ευρώπη.

Η ονομασία «Φεγγάρι της Βελανιδιάς» μπορεί να συνδέεται με τους Δρυίδες, έναν αρχαίο λαό της σημερινής Βρετανίας και Γαλλίας. Οι Δρυίδες λέγεται ότι μάζευαν γκι από βελανιδιές, σύμφωνα με κείμενο του πρώτου αιώνα μ.Χ. Το γκι, ένα αειθαλές παρασιτικό φυτό, είναι συχνά ορατό τους χειμερινούς μήνες, όταν τα δέντρα-ξενιστές χάνουν τα φύλλα τους. Οι μικροί, κολλώδεις λευκοί καρποί του εμφανίζονται από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Γεωργίας και Φυσικών Πόρων της Καλιφόρνιας.