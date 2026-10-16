Η συνολική έγκυρη ζήτηση ανήλθε σε 144.740.097 μετοχές, συνολικής αξίας 1,0856 δισ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη μεγαλύτερη των 4,34 φορών σε σχέση με τον αρχικό στόχο άντλησης κεφαλαίων.

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance Corp., με τη ζήτηση να ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ και την εταιρεία να αποφασίζει την αύξηση των αντλούμενων κεφαλαίων στα 300 εκατ. ευρώ, από τον αρχικό στόχο των 250 εκατ. ευρώ.

Η δημόσια προσφορά ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, με τη διάθεση συνολικά 40 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ενώ η τελική τιμή διάθεσης καθορίστηκε στα 7,50 ευρώ ανά μετοχή, κοινή για όλες τις κατηγορίες επενδυτών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, η συνολική έγκυρη ζήτηση ανήλθε σε 144.740.097 μετοχές, συνολικής αξίας 1,0856 δισ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη μεγαλύτερη των 4,34 φορών σε σχέση με τον αρχικό στόχο άντλησης κεφαλαίων.

Η ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση οδήγησε τη διοίκηση της Capital Maritime Finance στην απόφαση να αξιοποιήσει τη δυνατότητα αύξησης του ύψους της έκδοσης, όπως προβλεπόταν από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 2ας Οκτωβρίου 2026.

Έτσι, το συνολικό ποσό που αντλήθηκε διαμορφώθηκε στα 300 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας το κεφαλαιακό αποτύπωμα της εταιρείας ενόψει της εισαγωγής των μετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

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Η τιμή διάθεσης εγκρίθηκε στις 15 Οκτωβρίου από την ειδική επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου (Pricing Committee), κατόπιν συνεργασίας της εταιρείας με τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους.

Στη διαδικασία συμμετείχαν ειδικοί και ιδιώτες επενδυτές, καθώς και επενδυτές Cornerstone, με ενιαία τιμή διάθεσης για όλους.

Τον ρόλο των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων και Συμβούλων Έκδοσης ανέλαβαν η Τράπεζα Πειραιώς, η Euroxx Χρηματιστηριακή και η Eurobank, ενώ ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος συμμετείχε και η Εθνική Τράπεζα.

Η αναλυτική κατανομή των 40 εκατ. νέων μετοχών ανά κατηγορία επενδυτών αναμένεται να ανακοινωθεί τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026.