Αυστηρότερο πλαίσιο συμμόρφωσης με βαριές οικονομικές κυρώσεις φέρνει το υπουργείο Ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις που αμελούν τις υποχρεώσεις τους προς το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Από την 1η Ιανουαρίου 2026, τίθεται σε ισχύ το νέο καθεστώς προστίμων, το οποίο προβλέπει χρηματικές ποινές έως και 100.000 ευρώ για όσες εταιρείες δεν δημοσιεύουν εγκαίρως τις οικονομικές τους καταστάσεις.

Η περίοδος χάριτος που είχε δοθεί για την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων χωρίς επιβολή κυρώσεων λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Από το νέο έτος, οι παραβάσεις θα καταγράφονται αυτόματα μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΓΕΜΗ, και τα πρόστιμα θα επιβάλλονται σε όλες τις υπόχρεες επιχειρήσεις που δεν έχουν αναρτήσει τις οικονομικές καταστάσεις τους για τη χρήση του 2024 ή προηγούμενων ετών.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 46982/2025, τα πρόστιμα κλιμακώνονται ανάλογα με το μέγεθος και την κατηγορία της επιχείρησης. Οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και οι μεγάλες μη εισηγμένες εταιρείες θα τιμωρούνται με 100.000 ευρώ, οι μεσαίες με 50.000 ευρώ, οι μικρές με 25.000 ευρώ και οι πολύ μικρές με 10.000 ευρώ. Στο ίδιο καθεστώς υπάγονται και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα.

Για τις εταιρείες που είναι μέλη επιμελητηρίων, τα πρόστιμα διαμορφώνονται σε 10.000 ευρώ για μεγάλες, 5.000 ευρώ για μεσαίες, 2.500 ευρώ για μικρές και 1.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις. Παράλληλα, προβλέπονται πρόστιμα για άλλες παραβάσεις, όπως:

εσφαλμένη καταχώριση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα (500 έως 5.000 ευρώ),

παράλειψη εγγραφής στο ΓΕΜΗ (1.000 έως 10.000 ευρώ),

μη αναγραφή υποχρεωτικών στοιχείων —όπως επωνυμία ή διεύθυνση— σε εταιρικά έγγραφα (100 έως 500 ευρώ).

Σε περίπτωση υποτροπής εντός τριετίας, το ποσό του προστίμου θα διπλασιάζεται, ενώ αν υπάρξει επανειλημμένη παράβαση, θα τριπλασιάζεται. Επιπλέον, από το 2026 το υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα προχωρεί σε διασταύρωση δεδομένων, προκειμένου να εντοπιστούν επιχειρήσεις που παραμένουν εκτός Μητρώου ή δεν έχουν προχωρήσει σε ενημέρωση των στοιχείων τους έως το τέλος του 2025.