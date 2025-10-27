Σοβαρά προβλήματα στατικότητας εντοπίστηκαν στον σταθμό «Μοναστηράκι», προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων.

Οι επιθεωρήσεις που πραγματοποίησαν τους τελευταίους μήνες οι ειδικοί της ΣΤΑΣΥ αποκάλυψαν εκτεταμένες φθορές στην οροφή του σταθμού, και συγκεκριμένα στον μεταλλικό φορέα της.

Οι φθορές εντοπίζονται κυρίως στα τμήματα που συνδέουν τη Γραμμή 1 με τη Γραμμή 3, γεγονός που οδήγησε τη διοίκηση της ΣΤΑΣΥ να κινήσει διαδικασίες για την ανάθεση «στατικής μελέτης αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας της οροφής του σταθμού Μοναστηράκι». Η μελέτη θα καθορίσει τα απαραίτητα έργα ενίσχυσης και επισκευής.

Όπως αναφέρεται τόσο στο Athenstransport όσο και στην εφημερίδα τα «ΝΕΑ», υπάρχει οξείδωση σε όλες τις δοκούς καθώς και διόγκωση των διατομών. Ένα ακόμα σημαντικό πρόβλημα είναι ότι δεν είναι εφικτός ο εντοπισμός του συνολικού μεγέθους της οξείδωσης των μεταλλικών στοιχείων καθώς μεγάλο μέρος της κατασκευής βρίσκεται εγκιβωτισμένο κάτω από τα δάπεδα του κτηρίου και της πλατείας στο Μοναστηράκι.

Σύμφωνα με τα τεχνικά δεδομένα, τίθεται υπό αμφισβήτηση η δομική ακεραιότητα της μεταλλικής κατασκευής, με τον κίνδυνο να υπάρξουν βλάβες που θα επηρεάσουν τη λειτουργία του σταθμού και την ασφάλεια των χρηστών.

Ο ιστορικός σταθμός έχει παρουσιάσει κατά καιρούς προβλήματα υγρασίας, τα οποία αποδίδονταν στη ροή του υπόγειου ποταμού Ηριδανού. Οι πρόσφατοι έλεγχοι, ωστόσο, αποκάλυψαν εκτεταμένη οξείδωση στις κύριες και δευτερεύουσες δοκούς της οροφής, κυρίως κοντά στις εξόδους προς τη Γραμμή 3. Η αιτία φαίνεται να είναι η αστοχία της υγρομόνωσης στην πλατεία ή προβλήματα στον αρχικό σχεδιασμό του σταθμού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η παρουσία υγρασίας είναι εμφανής σε πολλά σημεία, με τα μεταλλικά στοιχεία να παρουσιάζουν διόγκωση και έντονη διάβρωση. Οι μηχανικοί εκτιμούν ότι η οξείδωση είναι ενεργό και διαρκώς εξελισσόμενο φαινόμενο, καθώς παρατηρείται τρεχούμενο νερό ακόμη και σε περιόδους χωρίς βροχοπτώσεις.

Η ΣΤΑΣΥ έχει ήδη αναθέσει τη σύνταξη στατικής μελέτης, προϋπολογισμού 30.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), η οποία θα περιλαμβάνει αποτύπωση της κατασκευής με τεχνολογία laser scanner, δημιουργία ψηφιακών μοντέλων και λεπτομερή τεχνική έκθεση. Η διάρκεια της μελέτης εκτιμάται σε οκτώ εβδομάδες από την υπογραφή της σύμβασης.

Με βάση τα αποτελέσματα, θα καθοριστούν τα έργα αποκατάστασης που απαιτούνται — μεταξύ αυτών, ενίσχυση της οροφής, επισκευή των φθαρμένων δοκών και μέτρα προστασίας από περαιτέρω διάβρωση.