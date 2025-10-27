Ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα αύριο, 28η Οκτωβρίου.

Μέχρι και 32 βαθμούς Κελσίου θα δείξει σήμερα το θερμόμετρο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, με τη χώρα ωστόσο να χωρίζεται, καιρικά, σε δύο τμήματα.

Άστατος θα είναι ο καιρός στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα μέχρι νωρίς το απόγευμα, στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας όμως, θα είναι ανοιξιάτικος. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες, που θα φθάνουν τα 32άρια, θα σημειωθούν στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, υπάρχει ένα βαρομετρικό χαμηλό που έρχεται από τα νοτιότερα τμήματα της Αδριατικής, κινείται ανατολικά βορειανατολικά και θα δώσει άστατο καιρό κυρίως δυτικά και βόρεια.

Ταυτόχρονα, όμως, εξαιτίας και ανεμολογικού πεδίου, θα επικρατήσουν δυτικοί νοτιοδυτικοί άνεμοι, με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες ανατολικά και νότια.

Αναλυτικά, συννεφιές θα κυριαρχήσουν μέχρι και νωρίς το απόγευμα προς τα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Εκεί, περιμένουμε λίγες βροχές, ίσως δούμε και καταιγίδες προς τα βορειοδυτικά τμήματα. Μεσημέρι με απόγευμα όμως, τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα, αναμένουμε πολλές ώρες ηλιοφάνειας. Γρήγορο πέρασμα θα κάνουν οι συννεφιές το μεσημέρι με απόγευμα - ίσως συνοδευτούν και από λίγες βροχές προς τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Στο πεδίο των ανέμων, έχουν γυρίσει σε δυτικούς νοτιοδυτικούς και θα φθάσουν σε ένταση τα 6-7 και πιθανόν για λίγο και τα 8 Μποφόρ, ιδιαίτερα μέσα στο Αιγαίο αλλά κοντά στην οροσειρά της Πίνδου.

Οσον αφορά τις θερμοκρασίες, «μαλακός» είναι ο καιρός νωρίς το πρωί, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται στις περισσότερες περιοχές από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου - το μεσημέρι στην Αττική η θερμοκρασία θα φθάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 25. Το μεσημέρι, αν εξαιρέσουμε το βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, όπου ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 18-20 βαθμούς, προς ανατολικά και νότια ο υδράργυρος θα προσεγγίσει τους 28-30 βαθμούς Κελσίου, τοπικά ακόμη και 32 βαθμούς, ιδιαίτερα προς την περιοχή της Κρήτης.

Ο καιρός αύριο 28η Οκτωβρίου

Ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα αύριο, 28η Οκτωβρίου. Θα έχουμε λίγα φαινόμενα προς το ανατολικό νοτιοανατολικό Αιγαίο, μέχρι και νωρίς το μεσημέρι, όχι όμως κάτι αξιόλογο. Υψηλές θα είναι οι θερμοκρασίες, ειδικά σε νοτιοανατολική και νότια Ελλάδα, με τον υδράργυρο να δείχνει 25-27 βαθμούς Κελσίου.

Όπως όλα δείχνουν, με αυτό τον καιρό θα πάμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αν και Τετάρτη με Πέμπτη θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, φθάνοντας σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, το επόμενο Σαββατοκύριακο ίσως να οδηγηθούμε σε μια διαταραχή που θα μας δώσει πιο φθινοπωρινό μοτίβο.

