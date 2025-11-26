Η ανακοίνωση των εργαζομένων για τη στάση εργασίας σε μετρό, ηλεκτρικό, τραμ.

Σε ισχύ είναι η στάση εργασίας που ανακοινώθηκε ξαφνικά στο μετρό, τον ηλεκτρικό και το τραμ, έπειτα από εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης.

Οι εργαζόμενοι της ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσαν στάση εργασίας, η οποία ξεκίνησε στις 12:00 και λήγει στις 18:00 και αφορά στις γραμμές 1 (ηλεκτρικός), 2 και 3 του μετρό, όπως και το τραμ.

Το πρωί της Τετάρτης, εργαζόμενος καταπλακώθηκε από ηλεκτρονικό εξοπλισμό στο εργοστάσιο των ΗΣΑΠ στον Πειραιά. Απεγκλωβίστηκε και διακομίστηκε στο «Τζάνειο», ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών ο τεχνικός άφησε την τελευταία του πνοή.

Η ανακοίνωση των εργαζομένων:

«Σήμερα το πρωί, συνέβη σοβαρό εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο των ΗΣΑΠ στον Πειραιά. Συνάδελφος τεχνικός, καταπλακώθηκε από βαρύ ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Μετά τον απεγκλωβισμό του από την Π.Υ., διακομίστηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των ιατρών, ο συνάδελφος κατέληξε. Οι εργαζόμενοι στις σταθερές συγκοινωνίες στέλνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του και προχωρούμε σε Στάση εργασίας, σήμερα 26 Νοεμβρίου 2025, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Στις 12:30, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Λουδοβίκου στον Πειραιά».