Αλλαγή στη στάση εργασίας που είχαν προκηρύξει οι εργαζόμενοι στο μετρό, ηλεκτρικό και τραμ αποφάσισαν οι εργαζόμενοι. Έτσι με ανακοίνωσή τους γίνεται γνωστό ότι αναστέλλεται η ήδη προκηρυχθείσα στάση εργασίας από τη 1 πμ του Σαββάτου έως και τις 5 πμ.
Αντίθετα, η στάση εργασίας μετατοπίστηκε από τις 10 πμ αύριο μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Και αυτό γιατί οι εργαζόμενοι στο μετρό θα παρευρεθούν στην κηδεία του αδικοχαμένου συναδέλφου τους Νίκου Βάρδα στην Ακράτα, ο οποίος έχασε την ζωή του στην επισκευαστική βάση της Γραμμής 1, στον Πειραιά.
Αναλυτικά αναφέρουν:
ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00
Αποχαιρετούμε τον αδικοχαμένο συνάδελφο Νίκο Βάρδα
Με σεβασμό και οδύνη, στεκόμαστε μπροστά στον αδικοχαμένο συνάδελφο Νίκο Βάρδα, που έφυγε από κοντά μας εν ώρα εργασίας, στην Επισκευαστική Βάση της Γραμμής 1 στον Πειραιά.
Οι συνάδελφοί του θα τον αποχαιρετίσουν το Σάββατο 29/11/2025, στις 12:00 το μεσημέρι στον Άνω Πλάτανο Ακράτας. Προκειμένου να μπορέσουμε να απευθύνουμε τον ύστατο χαιρετισμό, πραγματοποιούμε το Σάββατο 29/11/2025 Στάση Εργασίας, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00.
Το τραγικό δυστύχημα, που στοίχισε την ζωή στον Νίκο, έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα δυστυχημάτων που σημειώνονται σε εργασιακούς χώρους, λόγω της έλλειψης μέτρων προστασίας.
Η σημαντική αύξηση των θανάτων στη χώρα μας εν ώρα εργασίας, αναδεικνύει με τον πιο τραγικό τρόπο το σημαντικό πρόβλημα της ασφάλειας στην εργασία.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
- Να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες, τόσο αυτού του δυστυχήματος, όσο και του προηγούμενου στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Πέτρος Γιάμαλης!!
- Να παρθούν μέτρα ασφάλειας και ενίσχυσης των μηχανισμών ελέγχου!
- Να σταματήσει η συστηματική απαξίωση της Επισκευαστικής Βάσης της Γραμμής 1 στον Πειραιά!
- Να προχωρήσει άμεσα η στελέχωση των τεχνικών τμημάτων με προσωπικό επαρκώς εκπαιδευμένο!
- Να εκδοθούν ή/και να επικαιροποιηθούν άμεσα οι διαδικασίες, με άτυπα πρωτόκολλα ασφάλειας!
Οι εργαζόμενοι στη ΣΤΑ.ΣΥ., δεν θα δεχτούν άλλη θυσία στον χώρο εργασίας τους.
Η προκηρυχθείσα μεταμεσονύκτια αυριανή τετραώρη στάση εργασίας από την 01:00 π.μ. έως τις 05:00 π.μ.
ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΠΕΝΘΟΥΣ