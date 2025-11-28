Στάση εργασίας αύριο 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στο μετρό. Την ίδια στιγμή αναστέλλεται η ήδη προκηρυχθείσα από τη 1 πμ του Σαββάτου μέχρι και τις 5 πμ.

Αλλαγή στη στάση εργασίας που είχαν προκηρύξει οι εργαζόμενοι στο μετρό, ηλεκτρικό και τραμ αποφάσισαν οι εργαζόμενοι. Έτσι με ανακοίνωσή τους γίνεται γνωστό ότι αναστέλλεται η ήδη προκηρυχθείσα στάση εργασίας από τη 1 πμ του Σαββάτου έως και τις 5 πμ.

Αντίθετα, η στάση εργασίας μετατοπίστηκε από τις 10 πμ αύριο μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Και αυτό γιατί οι εργαζόμενοι στο μετρό θα παρευρεθούν στην κηδεία του αδικοχαμένου συναδέλφου τους Νίκου Βάρδα στην Ακράτα, ο οποίος έχασε την ζωή του στην επισκευαστική βάση της Γραμμής 1, στον Πειραιά.

Αναλυτικά αναφέρουν:

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00

Αποχαιρετούμε τον αδικοχαμένο συνάδελφο Νίκο Βάρδα

Με σεβασμό και οδύνη, στεκόμαστε μπροστά στον αδικοχαμένο συνάδελφο Νίκο Βάρδα, που έφυγε από κοντά μας εν ώρα εργασίας, στην Επισκευαστική Βάση της Γραμμής 1 στον Πειραιά.

Οι συνάδελφοί του θα τον αποχαιρετίσουν το Σάββατο 29/11/2025, στις 12:00 το μεσημέρι στον Άνω Πλάτανο Ακράτας. Προκειμένου να μπορέσουμε να απευθύνουμε τον ύστατο χαιρετισμό, πραγματοποιούμε το Σάββατο 29/11/2025 Στάση Εργασίας, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00.

Το τραγικό δυστύχημα, που στοίχισε την ζωή στον Νίκο, έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα δυστυχημάτων που σημειώνονται σε εργασιακούς χώρους, λόγω της έλλειψης μέτρων προστασίας.

Η σημαντική αύξηση των θανάτων στη χώρα μας εν ώρα εργασίας, αναδεικνύει με τον πιο τραγικό τρόπο το σημαντικό πρόβλημα της ασφάλειας στην εργασία.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

Να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες, τόσο αυτού του δυστυχήματος, όσο και του προηγούμενου στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Πέτρος Γιάμαλης!!

Να παρθούν μέτρα ασφάλειας και ενίσχυσης των μηχανισμών ελέγχου!

Να σταματήσει η συστηματική απαξίωση της Επισκευαστικής Βάσης της Γραμμής 1 στον Πειραιά!

Να προχωρήσει άμεσα η στελέχωση των τεχνικών τμημάτων με προσωπικό επαρκώς εκπαιδευμένο!

Να εκδοθούν ή/και να επικαιροποιηθούν άμεσα οι διαδικασίες, με άτυπα πρωτόκολλα ασφάλειας!

Οι εργαζόμενοι στη ΣΤΑ.ΣΥ., δεν θα δεχτούν άλλη θυσία στον χώρο εργασίας τους.

Η προκηρυχθείσα μεταμεσονύκτια αυριανή τετραώρη στάση εργασίας από την 01:00 π.μ. έως τις 05:00 π.μ.

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΠΕΝΘΟΥΣ