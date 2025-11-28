Όπως καταγγέλουν οι εργαζόμενοι, «οι δύο εταιρείες, στον ανταγωνισμό τους, ακολουθούν τις ίδιες τακτικές, τα ίδια μοτίβα και, φυσικά, επιδίδονται στο ίδιο ξεζούμισμα μας για να αυγαταίνουν τα δικά τους κέρδη».

Σε στάσεις εργασίας σήμερα και αύριο Σάββατο από τις 18:00 έως 23:00 προχωρούν οι εργαζόμενοι σε Efood και Wolt απαιτώντας Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς.

Στις διήμερες κινητοποιήσεις, εκτός από την Αθήνα, συμμετέχουν σωματεία από Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, Γιάννενα και Βόλο.

Στη Θεσσαλονίκη, το Σωματείο Εργαζομένων «e-food» προγραμματίζει κινητοποίηση την Παρασκευή 28 Νοέμβρη στις 6 μ.μ. έξω από το κατάστημα «Jackaroo» (Αγίας Σοφίας με Μητροπόλεως), ενώ τις κινητοποιήσεις στηρίζει το κλαδικό σωματείο ΣΕΤΕΠΕ της Θεσσαλονίκης.

«Η Efood αρνείται εδώ και μήνες να διαπραγματευτεί με το επιχειρησιακό μας σωματείο για τους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων στην Efood Περιφέρειας Αττικής.

«Παρά το γεγονός ότι η πρόταση του μεσολαβητή στον ΟΜΕΔ έγινε δεκτή από τους εργαζόμενους μισθωτούς με απόφαση Γενικής Συνέλευσης, η εταιρία την απέρριψε, δείχνοντας αδιαλλαξία απέναντι σε κάθε προσπάθεια εξεύρεσης λύσης.

»Την ίδια στιγμή, στους συναδέλφους freelancers εφαρμόζεται ένα αδιαφανές σύστημα πληρωμής ανά παραγγελία, όπου ο αλγόριθμος πλειστηριάζει τις τιμές. Από το καλοκαίρι έως σήμερα, η μέση αμοιβή ανά παραγγελία έχει μειωθεί 25–30%, συμπιέζοντας το εισόδημα χιλιάδων συναδέλφων μας.

»Έχουμε καταλήξει να δουλεύουμε 12ώρα για να έχουμε αξιοπρεπές εισόδημα χωρίς δικαιώματα. Το πιο εξωφρενικό είναι πώς σε δεκάδες εργατικά ατυχήματα δεν είμαστε καλυμμένοι. Τραυματιζόμαστε και μένουμε απροστάτευτοι, χωρίς εισόδημα, ενώ οι εταιρίες κρύβονται πίσω από τον τίτλο του "συνεργάτη", μετατρέποντας την καθημερινή μας δουλειά σε παγίδα χωρίς δικαιώματα»