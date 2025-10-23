Πώς θα αποζημιωθούν οι καταναλωτές που αγόρασαν τα είδη που ανακαλούνται.

Τα καταστήματα PEPCO ανακαλούν προϊόντα τους από την ελληνική αγορά λόγω υπέρβασης μολύβδου. Ειδικότερα, η εταιρεία PEPCO Πολωνίας ανακοίνωσε την προληπτική απόσυρση από την ελληνική αγορά παιδικών κεραμικών σκευών με σχέδιο Paw Patrol, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας για προϊόντα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

Η ανάκληση αφορά τα εξής προϊόντα

PLU 620733 – Κεραμική κούπα 230 ml Paw Patrol KIDS

PLU 620734 – Κεραμικό μπολ 540 ml Paw Patrol KIDS

PLU 620736 – Κεραμικό πιάτο 19 εκ. Paw Patrol KIDS

Τα προϊόντα παρουσιάζουν υπέρβαση των επιτρεπτών ορίων μολύβδου, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο 84/500/ΕΟΚ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πώς θα αποζημιωθούν οι καταναλωτές

Η εταιρεία καλεί τους καταναλωτές που έχουν αγοράσει τα συγκεκριμένα είδη να τα επιστρέψουν σε οποιοδήποτε κατάστημα PEPCO, όπου θα γίνει πλήρης επιστροφή χρημάτων, χωρίς να απαιτείται απόδειξη αγοράς. Για διευκρινίσεις ή ερωτήσεις, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.