Κρίθηκε αναγκαία η έναρξη σε βάθος διερεύνησης, προκειμένου να εκτιμηθούν πλήρως οι πιθανές επιπτώσεις της συμφωνίας στη λειτουργία του ανταγωνισμού και στους όρους της αγοράς τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα.

Τη διαδικασία πλήρους διερεύνησης της εξαγοράς της Novibet από την Allwyn International AG ανακοίνωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο της εξέτασης της συγκέντρωσης που γνωστοποιήθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2025. Η απόφαση ελήφθη στις 3 Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8, παράγραφος 4 του νόμου 3959/2011.

Η υπό εξέταση πράξη αφορά την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της εταιρείας Logflex MT Holding Ltd —γνωστής με το εμπορικό σήμα Novibet— από την Allwyn International AG, η οποία αποτελεί μέλος του διεθνούς Ομίλου Allwyn, ενός εκ των μεγαλύτερων παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων παγκοσμίως.

Η Allwyn δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά μέσω του Ομίλου ΟΠΑΠ, προσφέροντας υπηρεσίες επίγειων και διαδικτυακών τυχερών παιγνίων, μεταξύ των οποίων και τα δημοφιλή εμπορικά σήματα Pamestoixima και Stoiximan. Από την πλευρά της, η Novibet δραστηριοποιείται επίσης στην αγορά των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων, διαθέτοντας σημαντική παρουσία τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική αξιολόγηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η προτεινόμενη συγκέντρωση εγείρει σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά της με τις απαιτήσεις υγιούς ανταγωνισμού σε ορισμένες επιμέρους αγορές. Ως εκ τούτου, κρίθηκε αναγκαία η έναρξη σε βάθος διερεύνησης, προκειμένου να εκτιμηθούν πλήρως οι πιθανές επιπτώσεις της συμφωνίας στη λειτουργία του ανταγωνισμού και στους όρους της αγοράς τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Μαίρη Σαρπ, υπογράμμισε ότι η διαδικασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της αποστολής της Αρχής να διασφαλίζει τη δίκαιη λειτουργία της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή, διατηρώντας ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου.