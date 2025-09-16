Η τωρινή παράταση μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2025 δίνει πρόσθετο χρόνο.

Παράταση μέχρι την 15η Οκτωβρίου 2025 δίνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) στη δημόσια διαβούλευση για την κανονιστική παρέμβαση στον κλάδο των πετρελαιοειδών, μεταθέτοντας την αρχική καταληκτική ημερομηνία της 26ης Σεπτεμβρίου.

Η απόφαση στοχεύει να εξασφαλίσει μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο για την κατάθεση τεκμηριωμένων παρατηρήσεων από το σύνολο των ενδιαφερόμενων φορέων και πολιτών, σε μια συγκυρία όπου τα καύσιμα παραμένουν βασικό αγαθό για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με χαμηλή ανελαστική ζήτηση ως προς την τιμή.

Η ΕΑ έχει εκκινήσει διαδικασία κανονιστικής παρέμβασης με αντικείμενο την αξιολόγηση των συνθηκών ανταγωνισμού στα τρία στάδια της αλυσίδας παραγωγής και διανομής: διύλιση, εμπορία και λιανική διάθεση.

Η ανάλυση επικεντρώνεται στα κύρια προϊόντα της ελληνικής αγοράς – αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης – τα οποία επηρεάζουν άμεσα το κόστος μετακίνησης, τη λειτουργία των επιχειρήσεων και τις ενεργειακές δαπάνες των νοικοκυριών.

Με δεδομένη τη σημασία των καυσίμων για την καθημερινότητα, η ΕΑ επιδιώκει να καταγράψει τυχόν στρεβλώσεις και να προτείνει μέτρα που θα ενισχύσουν τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό προς όφελος των καταναλωτών.

Στις 9 Ιουλίου 2025, η Αρχή δημοσίευσε τις λεγόμενες «δεύτερες απόψεις» της, ένα κείμενο που περιλαμβάνει τα προτεινόμενα μέτρα πολιτικής και ρυθμιστικές επιλογές για την αγορά πετρελαιοειδών. Με τη δημοσίευση εκείνη απηύθυνε πρόσκληση για συμβολή όλων των ενδιαφερομένων στη δημόσια διαβούλευση, ορίζοντας αρχικά ως προθεσμία την 26η Σεπτεμβρίου 2025.

Η τωρινή παράταση μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2025 δίνει πρόσθετο χρόνο σε επιχειρήσεις, θεσμικούς φορείς, επαγγελματικές ενώσεις, οργανώσεις καταναλωτών, ακαδημαϊκούς και ιδιώτες να μελετήσουν τις προτάσεις και να καταθέσουν τεκμηριωμένες τοποθετήσεις.