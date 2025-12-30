Η δήλωση του Ρίζου Μαρούδα που δείχνει τις επόμενες κινήσεις των μπλόκων.

Μετά τα Φώτα, πάντως, όλα δείχνουν πως θα υπάρξει σκληρή αναμέτρηση κυβέρνησης και αγροτών.

Το έδειξαν οι δηλώσεις του Ρίζου Μαρούδα στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών.

«Εάν η κυβέρνηση δεν κάνει το βήμα θα κλιμακώσουμε τη στάση μας, δεν έχουμε άλλο όπλο. Κλιμάκωση σημαίνει πολλά πράγματα ακόμα και blackout, θα κοπεί η Ελλάδα στα δύο. Εμείς έχουμε δείξει την καλύτερη στάση και την καλύτερη διάθεση, προσπαθούμε να μην ταλαιπωρούμε τον κόσμο ταυτόχρονα να δείχνουμε την διαμαρτυρία μας όμως όσο η κυβέρνηση κρατάει αυτή την αδιάλλακτη στάση κι εμείς θα πρέπει να κλιμακώσουμε την στάση μας γιατί διαφορετικά δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα». Και σε ερώτηση αν εννοεί ότι θα κλείσουν όλοι οι δρόμοι και οι παράδρομοι καθώς και δομές όπως λιμάνια και τελωνεία, απάντησε με νόημα: «Ναι μπορούμε να το κάνουμε. Κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να κινηθεί η κατάσταση».

Σαν σκηνές από ταινία προσεχώς...

Τ.Τε.