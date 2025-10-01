Φέρεται ότι ασκούνται πιέσεις σε ιδιοκτήτες ακινήτων να αποδεχθούν δυσμενείς όρους.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έθεσε στο μικροσκόπιο την αγορά εγκατάστασης και συντήρησης ανελκυστήρων, καθώς έχουν περιέλθει σε γνώση της πληροφορίες για φαινόμενα υπερτιμολόγησης και πιθανές εναρμονισμένες πρακτικές που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, παρατηρούνται αυξημένες χρεώσεις σε ορισμένες περιοχές της χώρας, ενώ φέρεται ότι ασκούνται πιέσεις σε ιδιοκτήτες ακινήτων να αποδεχθούν δυσμενείς όρους με επίκληση της προθεσμίας απογραφής ανελκυστήρων στο ηλεκτρονικό Μητρώο που τέθηκε σε λειτουργία τον Αύγουστο.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι κάθε επαγγελματίας οφείλει να διαμορφώνει αυτόνομα την εμπορική του πολιτική, χωρίς συντονισμένες πρακτικές ή παρεμβάσεις από επαγγελματικούς φορείς. Η τιμολόγηση των υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης και αναβάθμισης πρέπει να γίνεται κατά περίπτωση, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ανελκυστήρα και τις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης.

Οποιαδήποτε συμφωνία ή πρακτική που οδηγεί σε άμεσο ή έμμεσο καθορισμό τιμών, σε συντονισμένες αυξήσεις ή στη μετακύλιση κόστους εις βάρος των καταναλωτών συνιστά σοβαρή παραβίαση της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. Οι παραβάσεις επισύρουν αυστηρά διοικητικά πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις, ενώ σε περίπτωση υποτροπής προβλέπεται ακόμη και διπλασιασμός των προστίμων.

Σε ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων έκανε λόγο για «καιροσκόπους και επιτήδειους» που επιχειρούν να εκμεταλλευθούν τους πολίτες, υπογραμμίζοντας ότι θα προβεί σε καταγγελίες προς τις αρμόδιες αρχές.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού υπενθυμίζει ότι ο κλάδος έχει ήδη απασχολήσει τις αρχές με προηγούμενες υποθέσεις και αποφάσεις της (ΕΑ 750/2021 και 758/2021), στις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα και ελήφθησαν διορθωτικά μέτρα. Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνει εκ νέου οδηγίες και καλεί την Ομοσπονδία να ενημερώσει άμεσα τα μέλη της για τις υποχρεώσεις τους και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων, καθώς και να γνωστοποιήσει τα μέτρα συμμόρφωσης που θα λάβει.

Παράλληλα, καλεί τους επαγγελματίες και κάθε ενδιαφερόμενο να παρέχουν στοιχεία για αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές, είτε επώνυμα είτε μέσω του συστήματος ανώνυμης πληροφόρησης που διαθέτει. Υπενθυμίζεται ότι για όσους εμπλέκονται σε τέτοιες πρακτικές υφίσταται δυνατότητα ένταξης στο Πρόγραμμα Επιείκειας της Επιτροπής, που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση ή απαλλαγή από τα πρόστιμα και σε εξάλειψη ή μείωση ποινικών ευθυνών για τα φυσικά πρόσωπα.