Η ζήτηση από ιδιώτες επενδυτές ξεπέρασε από πολύ νωρίς το ζητούμενο ποσό, γεγονός που αποτυπώνει την εμπιστοσύνη τους στην εταιρεία και στη σταθερότητα της εγχώριας αγοράς.

Η νέα ομολογιακή έκδοση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον από την επενδυτική κοινότητα, καταγράφοντας υπερκάλυψη της τάξης του 2,4 φορές. Η εταιρεία άντλησε 500 εκατ. ευρώ μέσω επταετούς ομολόγου, ενώ οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε περίπου 1,2 δισ. ευρώ, ποσό που, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, αποτελεί ρεκόρ για εταιρική ομολογιακή έκδοση από την έναρξη λειτουργίας της οργανωμένης αγοράς ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η ζήτηση από ιδιώτες επενδυτές ξεπέρασε από πολύ νωρίς το ζητούμενο ποσό, γεγονός που αποτυπώνει την εμπιστοσύνη τους στην εταιρεία και στη σταθερότητα της εγχώριας αγοράς. Η συμμετοχή των θεσμικών επενδυτών υπήρξε επίσης καθοριστική, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί το τελικό επιτόκιο στο 3,2%, δηλαδή στο κατώτερο όριο του εύρους που είχε ανακοινωθεί (3,2% – 3,5%).

Η επιτυχής έκδοση ενισχύει τη ρευστότητα και την επενδυτική ευελιξία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σε μια περίοδο όπου ο όμιλος προχωρά με μεγάλες επενδύσεις στους τομείς των υποδομών, της ενέργειας και των παραχωρήσεων. Παράλληλα, η ανταπόκριση της αγοράς επιβεβαιώνει τον ρόλο των εταιρικών ομολόγων ως σημαντικού εργαλείου άντλησης κεφαλαίων από το Χρηματιστήριο Αθηνών, προσελκύοντας τόσο θεσμικούς όσο και ιδιώτες επενδυτές.