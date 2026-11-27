Η ανάκληση αποφασίστηκε καθώς σύμφωνα με με τον κατασκευαστή, στα επηρεαζόμενα οχήματα έχει εντοπιστεί πιθανό πρόβλημα στη στερέωση των προσκέφαλων των μπροστινών καθισμάτων.

Πρόγραμμα ανάκλησης ασφαλείας 1.826 αυτοκινήτων Volvo, μοντέλων EX30 και EX30 Cross Country, που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, έπειτα από ενημέρωση της κατασκευάστριας εταιρείας Volvo Car Corporation και της Volvo Car Hellas. Η ανάκληση, με κωδικό R-10396, αφορά πιθανό πρόβλημα στα προσκέφαλα των μπροστινών καθισμάτων, το οποίο, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμού σε περίπτωση ισχυρής σύγκρουσης.

Ποια αυτοκίνητα αφορά η ανάκληση

Η καμπάνια περιλαμβάνει συνολικά 1.826 οχήματα των μοντέλων Volvo EX30 και Volvo EX30 Cross Country. Ειδικότερα, αφορά οχήματα παραγωγής από το 2024 έως και το 2027 (Model Year 2024, 2025, 2026 και 2027), με τους ακόλουθους αριθμούς πλαισίου (VIN):



EX30 0000461 έως 0712830

EX30 Cross Country 0148635 έως 0615920

Ποιο πρόβλημα εντοπίστηκε

Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, στα επηρεαζόμενα οχήματα έχει εντοπιστεί πιθανό πρόβλημα στη στερέωση των προσκέφαλων των μπροστινών καθισμάτων. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεγάλης σφοδρότητας και υπό συγκεκριμένες συνθήκες, η ανεπαρκής στερέωσή τους ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμού των επιβαινόντων. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η πραγματοποίηση τεχνικής βελτίωσης, η οποία περιλαμβάνει την ενίσχυση της στερέωσης των προσκέφαλων στα οχήματα που εμπίπτουν στη συγκεκριμένη ανάκληση.

Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Οι ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων οχημάτων θα ενημερωθούν προσωπικά και εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή επιστολής. Θα κληθούν να προσέλθουν στον πλησιέστερο ή στον συνεργάτη της επιλογής τους από το δίκτυο εξουσιοδοτημένων επισκευαστών Volvo σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διορθωτική ενέργεια. Η αποκατάσταση του προβλήματος θα γίνει χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες.

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Πού μπορούν να απευθυνθούν για πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι κάτοχοι των οχημάτων μπορούν να επικοινωνούν με την Τεχνική Διεύθυνση και το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Volvo Car Hellas:

- Τηλέφωνο: 211 1995603

- Ώρες λειτουργίας: 09:00 – 18:00

- Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

- Ιστοσελίδα: www.volvocars.com/gr/l/recall



