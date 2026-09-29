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Καμαρώνουμε για τις επιτυχίες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, η οποία δείχνει ικανή να επιστρέψει μετά από χρόνια στις μεγάλες διοργανώσεις, αλλά ουδείς παραγνωρίζει ότι, ειδικά από το 1987 και μετά, το μπάσκετ έχει κερδίσει με το σπαθί του τον (άτυπο) τίτλο του εθνικού μας σπορ.

Το άθλημα της πορτοκαλί θεάς συναρπάζει τους Έλληνες φιλάθλους, οι οποίοι φέτος βλέπουν ότι, εκτός από τους σταθερά δυνατούς Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, έχουν επιστρέψει πολύ γερά στο προσκήνιο ΠΑΟΚ, Άρης και ΑΕΚ, ώστε να αναβιώσουν οι εποχές όπου το ελληνικό πρωτάθλημα ήταν το κορυφαίο της Ευρώπης.

Οι δύο μεγάλοι της Θεσσαλονίκης, μάλιστα, φιλοδοξούν να παλέψουν για την κατάκτηση του Eurocup, η οποία και δίνει εισιτήριο για την Euroleague της επόμενης σεζόν, προκειμένου η κορυφαία διοργάνωση να έχει τριπλή ελληνική εκπροσώπηση την αγωνιστική περίοδο 2027-28.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μπήκαν με το δεξί στην Euroleague και θέλουν να δώσουν συνέχεια στην δεύτερη αγωνιστική, οι Ερυθρόλευκοι χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ στο Κάουνας κόντρα στην λιθουανική Ζαλγκίρις (Τρίτη 29/09, 20:00) και οι Πράσινοι στο Telekom Center με αντίπαλο την γαλλική Βιλερμπάν (Τετάρτη 30/09, 21:15).

Άρης και ΠΑΟΚ, από την πλευρά τους, κάνουν πρεμιέρα στο Eurocup, οι Κίτρινοι του Βασίλη Σπανούλη στην Γαλλία κόντρα στην Λε Μαν (29/09, 21:00) και ο Δικέφαλος του Αντρέα Τρινκιέρι στο (κατάμεστο) Παλατάκι απέναντι στην ισπανική Μανσέρα (30/09, 19:30).

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Έχουμε και λέμε: Πάνω από 169,5 πόντοι συνολικά στο Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός, νίκη του Παναθηναϊκού με πάνω από 17,5 πόντους διαφορά επί της Βιλερμπάν, κάτω από 166,5 πόντοι συνολικά στο Λε Μαν – Άρης και νίκη του ΠΑΟΚ επί της Μανρέσα.

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