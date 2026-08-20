Με… ιπτάμενο Τετέι, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη.

Σοκ για τον Παναθηναϊκό ο οποίος αν και μέχρι το 89΄ ήταν μπροστά στο σκορ με 2 γκολ του Τετέι, είδε την ισοφαρίσει με επίσης 2 γκολ του Ουμάρ στο 89΄ και στο 96΄.

Η εμφάνιση του Παναθηναϊκού ήταν εξαιρετική μέχρι το 89΄ και πλήρωσε την αφάλειά του στο τέλος του παιχνιδιού.

Οι «πράσινοι» μπήκαν επιθετικά στο ματς και στα πρώτα δευτερόλεπτα είχαν την πρώτη καλή στιγμή τους, όταν από κατά μέτωπο επίθεση του Λιβάι Γκαρσία, ο Τσεχ πρόλαβε να βάλει κόντρα στο πλασέ του που είχε πορεία προς τα μέσα κι έδιωξε σε κόρνερ. Στο 24’ ο Παναθηναϊκός «έχασε» τον Τσάπρα με τραυματισμό, με τον Κάτρη να παίρνει τη θέση του, ενώ στο 27’ από ασυνεννοησία των Πένια και Καμαρά στο όριο της περιοχής, ο Μίχαλικ σούταρε, αλλά ο Φαν Ντρόνγκελεν έβαλε την κόντρα κι έδωσε τη λύση.

Στο 34’ από νέο εύκολο λάθος του Καμαρά, ο Φαν Μπιούρεν έκλεψε την μπάλα και πλάσαρε στο δεξί δοκάρι του Πένια. Στο 35’ ο Λιβάι Γκαρσία μπήκε στην περιοχή, αλλά το πλασέ του με το δεξί πέρασε άουτ, ενώ στο 45’+4’ από σέντρα του Κάτρη και πρώτη κεφαλιά του Λιβάι Γκαρσία, ο Ταμπόρδα πλάσαρε με τη μία, αλλά η προσπάθειά του πέρασε άουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός έβγαλε πολύ μεγάλη ένταση απ’ την αρχή. Κι αφού έχασε δύο ευκαιρίες με τον Ταμπόρδα στο 52’ (κόντραρε στον Τσίχακ) και Τεττέη στο 54’ (απέκρουσε εντυπωσιακά ο Ζάντραζιλ) ακολούθησε... καταιγίδα από τον Ανδρέα Τεττέη. Στο 55’ «χόρεψε» όλη την άμυνα της τσεχικής ομάδας και με τρομερή ενέργεια εκτέλεσε για το «πράσινο» 1-0, ενώ στο 61’ πήρε την ασίστ απ’ τον Τσιριβέγια κι «έσκαψε» την μπάλα πάνω απ’ τον Ζάντραζιλ για το 2-0 του Παναθηναϊκού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Το 1-0

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Το 2-0

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Στη συνέχεια, ωστόσο, ο Παναθηναϊκός έδωσε «αέρα» στους Τσέχους και οι παίκτες της Χράντετς τον «τιμώρησαν» με δύο «παγωμένα» γκολ του Ουμάρ στο 89’ και στο 90’+6’ που διαμόρφωσαν το τελικό 2-2 και μετέτρεψαν σε «θρίλερ» της ρεβάνς στην Τσεχία.

Το 2-1

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Το 2-2

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