Που θα δείτε τις μάχες των ελληνικών ομάδων για τα play-off της Euroleague.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ρίχνονται στην μάχη των play-off της Euroleague με στόχο την πρόκριση στο Final 4 της Αθήνας.

Οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν σε λίγα λεπτά τη Μονακό στο κατάμεστο ΣΕΦ και θέλουν με κάθε τρόπο να εκμεταλλευτούν το πλεονέκτημα έδρας και να μπουν με το «δεξί» στη σειρά. Το τζάμπολ έχει οριστεί στις 21:00 και η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το NovaSports 4.

Την ευχάριστη έκπληξη της διοργάνωσης που ακούει στο όνομα Βαλένθια αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός στην «Roig Arena», με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να έχει δύσκολο έργο απέναντι στους Ισπανούς. Η αναμέτρηση του «Τριφυλλιού» θα ξεκινήσει στις 21:45 με τηλεοπτική μετάδοση από το NovaSports Prime.