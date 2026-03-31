Όλα στο μηδέν για την Εθνική Ελλάδος στην Puskas Arena.

Χωρίς τέρματα, αλλά με ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες, ολοκληρώθηκε η φιλική αναμέτρηση στης Εθνικής απέναντι στην Ουγγαρία στην Puskas Arena.

Στο πρώτο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι απείλησαν νωρίς με τον Σομποσλάι να περνάει σχεδόν όλη την Εθνική και τον Σάλαϊ αργότερα να μην καταφέρνουν να νικήσουν τον Τζολάκη. Η ελληνική απάντηση ήρθε άμεσα, με τον Κουρμπέλη να χάνει σημαντική ευκαιρία από κοντά, ενώ ο Τζόλης ξεχώρισε επιθετικά χωρίς όμως να βρει στόχο. Λίγο πριν το ημίχρονο, ο Τσιμίκας έφτασε κοντά στο γκολ, αλλά ο Τοθ απέκρουσε εντυπωσιακά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhh5koiqujmp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στο δεύτερο μέρος, η Ουγγαρία ανέβασε την απόδοσή της, με τον Σομποσλάι να απειλεί ξανά, όμως ο Τζολάκης αντέδρασε σωστά. Η μεγαλύτερη φάση του αγώνα ανήκε στην Ελλάδα, όταν ο Παυλίδης πέρασε τον τερματοφύλακα, αλλά το πλασέ του κατέληξε στο δοκάρι έπειτα από επέμβαση του Τοτ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhh68kqirpft?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται τις εντυπώσεις.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Ουγγαρία: Μπ. Τοτ, Ορμπάν, Νταρντάι, Μπόλα (46′ Όσβαθ), Κέρκεζ, Σάφερ, Βιτάλις (67′ Σουτς), Ρέντζιτς (46′ Λούκακτς), Α. Τοτ (46′ Μπαρανί, 77′ Σεν), Σόμποσλαϊ, Σάλαϊ.

Ελλάδα: Τζολάκης (77′ Τσιφτσής), Κουλιεράκης, Ρέτσος, Τσιμίκας, Βαγιαννίδης, Τριάντης, Κουρμπέλης (77′ Μουζακίτης), Μπακασέτας (68′ Τεττέη), Τζόλης, Μασούρας (77′ Ρότα), Παυλίδης.