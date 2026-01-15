Επόμενος «στόχος» Τουρκία και στο βάθος... ημιτελικά για την Εθνική μας ομάδα.

Η εθνική ομάδα υδατοσφαίρησης ανδρών νίκησε με σκορ 11-10 την ισχυρή Κροατία και έφτασε τις τρεις νίκες σε ισσάριθμα παιχνίδια. Με τη νίκη αυτή, το συγκρότημα του Θεοδωρή Βλάχου κατέκτησε την πρωτιά στον Β' όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Ανδρών που διεξάγεται στο Βελιγράδι.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πέρασε στην Δεύτερη Φάση της διοργάνωσης, στην οποία με το νέο format θα αντιμετωπίσει σε έναν όμιλο την Ιταλία, την Ρουμανία και την Τουρκία. Από εκεί θα καθοριστεί ποιες χώρες θα διεκδικήσουν τα μετάλλια στην ημιτελική φάση.

Την εθνική ομάδα πόλο αποτελούν οι Ζερδεβάς, Γενηδιουνιάς, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης, Αργυρόπουλος, Παπαναστασίου, Γκίλλας, Καλογερόπουλος, Χαλυβόπουλος, Κάκαρης, Νικολαΐδης, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος. Προπονητής ο κ. Θεοδωρής Βλάχος.

Οι δηλώσεις του Στέλιου Αργυρούπολη

Το νέο format της διοργάνωσης

Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο ανδρών διεξάγεται φέτος με ένα νέο αγωνιστικό μοντέλο, το οποίο ανεβάζει τον βαθμό δυσκολίας και καθιστά κάθε παιχνίδι ιδιαίτερα καθοριστικό στη μάχη για τα μετάλλια.

Στην Α’ Φάση, οι 16 ομάδες χωρίζονται σε τέσσερις ομίλους των τεσσάρων και αγωνίζονται σε τρεις αναμετρήσεις η καθεμία. Οι τρεις πρώτοι κάθε ομίλου προκρίνονται στη Β’ Φάση, ενώ οι τέταρτοι οδηγούνται στους αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 13-16.

Η Β’ Φάση περιλαμβάνει δύο ομίλους των έξι ομάδων. Στον όμιλο Ε’ συμμετέχουν οι τρεις πρώτες ομάδες των ομίλων Α’ και Γ’, ενώ στον όμιλο ΣΤ’ εντάσσονται οι αντίστοιχες από τους ομίλους Β’ και Δ’. Σε αυτό το στάδιο, κάθε ομάδα δίνει τρία επιπλέον παιχνίδια, μόνο απέναντι σε αντιπάλους που δεν είχε συναντήσει προηγουμένως. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι οι βαθμοί και η διαφορά τερμάτων από την Α’ Φάση διατηρούνται, κάνοντας κάθε αποτέλεσμα από την αρχή της διοργάνωσης κρίσιμο.

Οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε έναν από τους ομίλους Ε’ και ΣΤ’ προκρίνονται στα ημιτελικά, όπου θα διεκδικήσουν μια θέση στον τελικό, ενώ οι ηττημένοι θα αναμετρηθούν για το χάλκινο μετάλλιο.

Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 3η έως την 6η θέση στους δύο μεγάλους ομίλους θα δώσουν χιαστί αγώνες για τις θέσεις 5-12. Παράλληλα, όσες είχαν ολοκληρώσει την Α’ Φάση στην τελευταία θέση θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε μορφή round-robin για τις θέσεις 13-16.

Το ανανεωμένο σύστημα, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών, ενισχύει τον ανταγωνισμό και προσδίδει αυξημένη βαρύτητα σε κάθε αγώνα, αφού καμία ομάδα δεν μπαίνει στη Β’ Φάση χωρίς «προίκα» από την αρχική φάση.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΩΝ «6» ΣΤ':

Ελλάδα 6

Ιταλία 6

Κροατία 3

Ρουμανία 3

Τουρκία 0

Γεωργία 0

Το πρόγραμμα της Εθνικής στον ΣΤ΄ Όμιλο

Σάββατο 17/1

19:00 Ελλάδα-Τουρκία

Δευτέρα 19/1

21:30 Ελλάδα-Ιταλία

Τετάρτη 21/1

19:00 Ρουμανία-Ελλάδα