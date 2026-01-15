«Θα γίνει η καλύτερη τενίστρια στον κόσμο, δεν έχω καμία αμφιβολία», λέει θρυλικός προπονητής του τένις.

Είναι δύσκολο να προβλεφθεί το μέλλον ενός 9χρονου παιδιού στον αθλητισμό. Αλλά όταν ένας προπονητής- θρύλος του τένις λέει πως αυτό το κορίτσι θα γίνει σίγουρα το Νο1 στον κόσμο, τότε η πρόβλεψη αποκτά άλλη βαρύτητα.

Το όνομά της είναι Βλάντα Χράντσαρ και η 9χρονη εγκατέλειψε την Ουκρανία μαζί με την οικογένειά της, εξαιτίας του πολέμου και εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ. Τώρα, ο Ρικ Μέισι, εμβληματικός προπονητής του τένις, λέει ότι έχει στα χέρια του την επόμενη σούπερ σταρ του αθλήματος.

«Δεν έχω αμφιβολία ότι αυτό το μικρό κορίτσι θα γίνει το Νο1 στον κόσμο», δηλώνει στο CNN Sports. «Μπορώ να δω πόσο συγκροτημένη είναι και έχει ένα απαράμιλλο εργασιακό ήθος. Αυτό το μικρό παιδί έχει κάθε κουτάκι τσεκαρισμένο», συμπληρώνει.

Τα λόγια του δίνουν αυτοπεποίθηση στη Βλάντα, το κορίτσι με το παρατσούκλι «πάνθηρας», που δηλώνει ξεκάθαρα τον στόχο της: θέλει να σπάσει το ρεκόρ των 23 τίτλων στο μονό σε Γκραν Σλαμ, που κατέχει η Σερένα Γουίλιαμς. Και ήδη έχει ένα- πολύ σημαντικό- κοινό με την αθλήτρια που έχει γράψει ιστορία στο τένις.

Ο Ρικ Μέισι έχει δουλέψει με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του τένις, αλλά κυρίως ήταν εκείνος που βοήθησε να ξεκινήσουν την καριέρα τους τόσο η Σερένα όσο και η Βένους Γουίλιαμς. Μια συνεργασία που ήταν το αντικείμενο του «King Richards» το 2021, φιλμ με το οποίο ο Γουίλ Σμιθ κέρδισε Όσκαρ Α΄Ανδρικού ρόλου και ήταν υποψήφιο σε άλλες πέντε κατηγορίες, ανάμεσά τους και για το βραβείο καλύτερης ταινίας.

Τώρα, ο Ρικ Μέισι προβλέπει ότι η Χράντσαρ θα έχει παρόμοια πορεία με τις αδελφές Γουίλιαμς. Και η ιστορία αυτού του κοριτσιού ίσως εμπνεύσει ένα νέο χολιγουντιανό σενάριο.

Από την Οδησσό στη Φλόριντα

Η Βλάντα Χράντσαρ γεννήθηκε στην Ουκρανία, σε «αθλητική» οικογένεια. Ο αδελφός της παίζει ποδόσφαιρο επαγγελματικά στην πατρίδα τους. Από μικρή δοκίμασε διάφορες δραστηριότητες, μεταξύ άλλων χορό και γυμναστική, όμως, γρήγορα «κόλλησε» με ένα μόνο άθλημα: το τένις.

Όταν επισκέφθηκε για πρώτη φορά κορτ, είπε στους γονείς της ότι θα τους νικήσει όλους. «Αυτό που μου αρέσει στο τένις είναι ο ανταγωνισμός. Λατρεύω να τους νικάω όλους στα ματς», δηλώνει. Στόχος της είναι μια ημέρα «οι άλλοι να θέλουν να παίζουν όπως εγώ».

Έχει συνηθίσει να ακούει πόσο καλή είναι. Άρχισε να συγκεντρώνει την προσοχή από πολύ νεαρή ηλικία, αφότου οι γονείς της δημιούργησαν έναν λογαριασμό στο Instagram, στον οποίο καταγράφουν την αθλητική εξέλιξή της.

Όταν άρχισε να γίνεται γνωστό το όνομά της, προσκλήθηκε σε κάποια τουρνουά στις ΗΠΑ. Αυτή η πρόσκληση οδήγησε τελικά στη μετεγκατάσταση της οικογένειάς της στην Αμερική.

Πρώτος έφτασε στις ΗΠΑ ο πατέρας της, προκειμένου να βρει δουλειά και να προετοιμάσει την κατάσταση ώστε να ακολουθήσει η υπόλοιπη οικογένεια. Διαδικασία που καθυστέρησε λόγω των περιορισμών της πανδημίας, αλλά επιταχύνθηκε όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, το 2022.

Καθώς τα ρωσικά στρατεύματα κατευθύνονταν προς την Οδησσό, όπου ήταν το σπίτι της οικογένειας, η Χράντσαρ και η μητέρα της εγκατέλειψαν τη χώρα. Έπειτα από ένα μακρύ και περίπλοκο ταξίδι, γεμάτο προβλήματα, η οικογένεια επανενώθηκε στη Νέα Υόρκη.

Εγκαταστάθηκαν στο Βερμόντ, με τη βοήθεια προπονητών τένις που είχαν εντυπωσιαστεί από τα προσόντα της Χράντσαρ. Αυτό άλλαξε, όταν φίλος του Μέισι του μίλησε για το ταλέντο του κοριτσιού.

Μετά τη συνεργασία του με τις αδελφές Γουίλιαμς, αμέτρητες φορές του έχουν μιλήσει για παιδιά που είναι οι επόμενοι σταρ του τένις. Όμως, εντυπωσιάστηκε από αυτό που είδε και κάλεσε την Χράντσαρ να προπονηθεί στην ακαδημία του το 2023, όπου συνεργάστηκε κυρίως με άλλους προπονητές του κέντρου που βρίσκεται στη Φλόριντα.

Αφού την παρακολουθούσε να παίζει επί ένα μήνα, αποφάσισε να προσφέρει στην οικογένεια σύμβαση που προβλέπει ότι ο ίδιος θα εκπροσωπεί τη Χράντσαρ. Λέει πως είναι η πρώτη φορά που κάνει κάτι τέτοιο, μετά τις αδελφές Γουίλιαμς.

«Η βελτίωσή της είναι απίθανη. Το εργασιακό ήθος, οι γονείς… είναι ομαδική προσπάθεια. Η μητέρα ασχολείται με τη φυσική κατάσταση, ο πατέρας τη βοηθά ψυχολογικά. Αν δεν λάτρευα τους γονείς και το παιδί, δεν θα εμπλεκόμουν καν. Έχω πάρει πολλές σπουδαίες αποφάσεις, αλλά σε αυτή τη φάση της ζωής μου, είναι η καλύτερη που έχω πάρει ποτέ», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Μέισι ξέρει ότι τίποτα δεν είναι εγγυημένο στον αθλητισμό. Πολλά πρέπει να εξελιχθούν σωστά προτού αυτό το παιδί θαύμα από την Ουκρανία κάνει αισθητή την παρουσία του στο επαγγελματικό τένις και ο Μέισι δεν θέλει να βιαστεί. Ο προπονητής και οι γονείς της θέλουν πρώτα η Βλάντα να απολαύσει την παιδική ηλικία της. Οτιδήποτε άλλο θα είναι ένα μπόνους, συμπληρώνουν.

Η καθημερινότητα της 9χρονης

Πάντως το τένις είναι η ζωή της. Η ημέρα της συνήθως ξεκινά στις 05:00, όταν κάνει την πρώτη της προπόνηση τένις. Κάθε ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα, όποιες κι αν είναι οι καιρικές συνθήκες προπονείται για περίπου 2-3 ώρες και περίπου στις 11:00 παίζει ένα ματς.

Μετά το μεσημεριανό κάνει άλλη μία προπόνηση τένις, προτού αφήσει τη ρακέτα και πιάσει τα βιβλία, από τις 15:00.

Η δουλειά συνεχίζεται και εκτός κορτ. Δύο φορές την εβδομάδα κάνει μαθήματα προχωρημένου επιπέδου διατάσεων. Επίσης, κάνει μαθήματα ταεκβοντό δύο φορές την εβδομάδα, για την ισορροπία και την πειθαρχία. Πέρα από τις προπονήσεις, στόχος είναι να παίζει σε 2-3 τουρνουά τον μήνα.

«Θέλω να γίνω το Νο1 στον κόσμο»

Το πρόγραμμα ακούγεται εξαντλητικό, αλλά ο Μέισι και οι γονείς της λένε ότι έχουν βρει τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην προπόνηση και τη διασκέδαση του κοριτσιού.

«Θα γίνει η καλύτερη τενίστρια στον κόσμο, δεν έχω καμία αμφιβολία για αυτό. Αλλά δεν ξαναγυρίζεις στην παιδική ηλικία. Έχει μια φυσιολογική παιδική ηλικία, αλλά προφανώς η έμφαση δίνεται στο τένις. Μπορώ να πω ότι είναι η πιο σκληρά εργαζόμενη που έχω προπονήσει σε όλη τη ζωή μου», δηλώνει ο προπονητής.

Μακριά από το τένις, είναι μία φυσιολογική 9χρονη. Της αρέσει να ζωγραφίζει, να πηγαίνει στον κινηματογράφο ή σε water parks με φίλους της. Αλλά πάνω από όλα, της αρέσουν τα αθλήματα και συχνά στον ελεύθερο χρόνο της παρακολουθεί ματς τένις.

Και ήδη έχει στρέψει το βλέμμα της στην κορυφή. «Θέλω να γίνω το Νο1 στον κόσμο και θέλω να ξεπεράσω το ρεκόρ της Σερένα (Γουίλιαμς) στα Γκραν Σλαμ», δηλώνει ξεκάθαρα.

