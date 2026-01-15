Ο Παναθηναϊκός στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων στη τέταρτη περίοδο απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου και γνώρισε την ήττα με σκορ 85-78

Το «Τριφύλλι», που δεν είχε στη διάθεσή τους Κέντρικ Ναν και Νίκο Ρογκαβόπουλο, έλεγχε τον ρυθμό του παιχνιδιού για τρεις περιόδους, ωστόσο τα μεγάλα τρίποντα των Ομπστ και Ντιμιτρίγιεβιτς σε συνδυασμό με τη μειωμένη παραγωγικότητα των «πρασίνων» στην τέταρτη περίοδο ώθησαν την Μπάγερν στην πολυπόθητη νίκη.

Για τον Παναθηναΐκό ξεχώρισε ο Τσέντι Όσμαν με 20 πόντους,4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με τους Τζέριαν Γκραντ και Ρισόν Χολμς να προσθέτουν από 17 και 11 πόντους αντίστοιχα. Από τους «Βαυαρούς» σε μεγάλη βραδιά ήταν ο Τζάστιν Τζέσαπ με 16 πόντους και ο Αντρέας Όμπστ με 17 (3/4 τρίποντα).

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, με σερί 13-9, βρίσκεται εκτός εξάδας και θα αναζητήσει τη νίκη στις 20/01 απέναντι στη Μπασκόνια στο Telekom Center Athens.

Τα δεκάλεπτα: 25-24, 40-43, 58-64, 85-78