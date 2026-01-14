Εύκολο βράδυ για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στο Βελιγράδι, συνεχίζοντας τη διεκδίκηση ώστε να εδριαωθεί στην εξάδα της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε της Παρτιζάν στην Χάλα Πιονίρ του Βελιγραδίου, έχοντας από την αρχή τον έλεγχο του παιχνιδιού. Οι «ερυθρόλευκοι» παίζοντας πιεστική άμυνα και με εξαιρετική ευστοχία από τα 6,75 δεν άφησαν περιθώρια αντίδραση στους Σέρβους παίρνοντας τη νίκη με διαφορά 38 πόντων.

Ο Ολυμπιακός διεύρυνε το σερί του σε 13-8, σε αντίθεση με την Παρτιζάν, η οποία ύστερα από την «έξοδο» του Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρίσκεται σε αγωνιστική και βαθμολογική καθίζηση (6-15)

Για τους Πειραιώτες ξεχώρισε ο Σάσα Βεζένκοφ με 25 πόντους (3/4 τρίποντα), 7 ριμπάουντ και 1 ασίστ ενώ οι Τάιλερ Ντόρσεϊ, Τόμας Γουόκαπ (7 ασίστ), Άλεκ Πίτερς, Ντόντα Χολ και Νίκολα Μιλουτίνοφ, πρόσθεσαν από 12.

Από την Παρτιζάν ο Ντουέιν Ουάσινγκτον πάλευε απελπιστικά μόνος (28 πόντοι) δίχως η ομάδα του να δείχνει το παραμικρό σημάδι για την υπέρβαση.

Τα δεκάλεπτα: 7-20, 30-52, 43-79, 66-104