Η «πρόκληση» που έβαλε ο Εργκίν Αταμάν στους παίκτες του.

Μία «βόμβα» για το μέλλον του στον Παναθηναϊκό έριξε ο Εργκίν Αταμάν, κατά τη διάρκεια των δηλώσεων που έκανε ενόψει του αυριανού ματς των «πρασίνων» με τη Βίρτους Μπολόνια, για τη Euroleague.

Ο Τούρκος τεχνικός δήλωσε ότι θα αποχωρήσει από την Αθήνα εάν ο Παναθηναϊκός δεν κατακτήσει φέτος τη Euroleague ή το πρωτάθλημα. Τόνισε, όμως, ότι έχει εμπιστοσύνη στους παίκτες του, για αυτό τους θέτει αυτή την… πρόκληση.

«Εμπιστεύομαι πολύ τους παίκτες μου και την ομάδα μου. Θέλω να βάλω μια άλλη σημαντική πρόκληση», είπε ο Εργκίν Αταμάν και πρόσθεσε:

«Όπως ξέρετε, έχω άλλο έναν χρόνο εγγυημένο συμβόλαιο στην ομάδα. Όμως, αν στο τέλος της σεζόν δεν έχουμε κατακτήσει την Euroleague ή το ελληνικό πρωτάθλημα, θα φύγω από την Αθήνα. Αυτό είναι όλο».

Ακόμα, για το ενδεχόμενο προσθήκης στην ομάδα, απάντησε μεταξύ άλλων: «Για εμάς η πιο σημαντική μεταγραφή της χρονιάς θα ήταν η επιστροφή του Ματίας (σ.σ. Λεσόρ), εάν θα μπορούσε να γυρίσει σε 3-4 εβδομάδες. Το ελπίζω».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν

«Αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να συγκεντρωθούμε στο να δημιουργήσουμε ένα δράμα. Στην EuroLeague όλα συμβαίνουν. Όπως χάσαμε τέσσερα παιχνίδια στο Telekom Centher Athens, πήραμε μεγάλες νίκες εκτός έδρας φέτος στη Μαδρίτη, στη Fenerbahce και στο Κάουνας. Χθες στο δεύτερο ημίχρονο τα χάσαμε όλα. Όλα πήγαν άσχημα, δεν λειτούργησε τίποτα. Όμως, αυτό συμβαίνει. Έτσι είναι τα σπορ. Κάποιες φορές συμβαίνουν αυτά τα αποτελέσματα. Δεν είναι ώρα να πανικοβληθούμε. Δεν χάσαμε τον τίτλο. Κάναμε μια κακή ήττα, σε ένα ματς που όλοι νόμιζαν πως είναι εύκολο για εμάς. Όμως, αυτή είναι η EuroLeague. Κάποιες φορές δεν δουλεύει όπως νομίζεις. Η ομάδα είναι η ίδια. Η ίδια ομάδα που πριν δύο εβδομάδες νίκησε στη Fenerbahce και στο Κάουνας και που νίκησε τη Hapoel με πολύ καλό ματς. Δεν είναι ώρα να πανικοβληθούμε. Όλες οι ομάδες έχουν δύσκολες περιόδους. Τώρα συγκεντρωνόμαστε στο αυριανό ματς. Θα είναι δύσκολο. Πρόκειται για μια καλή ομάδα, με καλούς γκαρντ. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αύριο».

Για το πώς μπορεί να αλλάξει η εικόνα της ομάδας: «Δεν είναι θέμα πλάνου. Έτσι είναι το μπάσκετ. Υπάρχουν περίοδοι που η ομάδα σου αποδίδει πιο χαμηλά από το αναμενόμενο. Δεν μπορείς να είσαι στο πιο υψηλό επίπεδο σε όλη τη σεζόν. Φέτος είχαμε κάποιες πολύ καλές στιγμές, με μεγάλες νίκες, αλλά και κάποιες κακές περιόδους. Το σημαντικό είναι σε ποια θέση θα βρίσκεσαι στο τέλος της regular season. Έχουμε κάποια προβλήματα. Χθες δεν έφταιγε μόνο η άμυνά μας. Δεν δούλεψε ούτε η επίθεσή μας, για πρώτη φορά στο Telekom Center Athens. Μπορεί να συμβεί αυτό. Και πέρυσι χάσαμε κάποια αντίστοιχα παιχνίδια. Τίποτα δεν αλλάζει ως προς τους στόχους μας».

Σχετικά με το ενδεχομένο προσθήκης: «Αυτή η ομάδα, με αυτό το ρόστερ, είναι υποψήφια για τον τίτλο, όπως και άλλες ομάδες. Όμως, όπως είδατε τις τελευταίες δύο - τρεις εβδομάδες, πολλές ομάδες που είναι υποψήφιες και βρίσκονται σε καλή θέση, όπως ο Ολυμπιακός και η Fenerbahce, όπως η Efes, έκαναν μεταγραφές. Οι μεταγραφές είναι πάντα κάτι που μπορεί να συζητηθεί στις μεγάλες ομάδες. Η ομάδα μας σκέφτεται για κάποιους παίκτες. Αλλά δεν γνωρίζω αν θα είναι αυτοί οι παίκτες, κάποιοι άλλοι ή ίσως κανείς. Είναι προφανές, δεν είναι ισχύει μόνο για εμάς αυτό. Η Fenerbahce είναι μία από τις καλύτερες ομάδες και υπέγραψε τον Nτε Κολό και τον Σίλβα. Ο Ολυμπιακός πήρε τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Για εμάς η πιο σημαντική μεταγραφή της χρονιάς θα ήταν η επιστροφή του Ματίας (σ.σ. Λεσόρ), εαν θα μπορούσε να γυρίσει σε 3-4 εβδομάδες. Το ελπίζω.

Για το εάν τον ανησυχεί η εικόνα του Παναθηναϊκού: «Όχι. Τα ματς με τον Ολυμπιακό και την EAY Emporio Armani Milan ήταν εντελώς διαφορετικά. Με τον Ολυμπιακό φτάσαμε στην τελευταία κατοχή, κάναμε λάθη και χάσαμε. Χθες χάσαμε την νοοτροπία μας, κάναμε λάθη, πανικοβληθήκαμε και ηττηθήκαμε. Όπως πανηγύρισα με όλους την προηγούμενη διετία, όταν κερδίσαμε τα πάντα με αυτή την ομάδα, πρέπει να αναλάβω και εγώ την ευθύνη όταν μια μέρα όλη η ομάδα παίζει πολύ άσχημα. Χθες στην 4η περίοδο δεν είναι θέμα ενός ή δύο παικτών. Δεν μπορούμε να δείξουμε έναν. Είμαι ο προπονητής και αναλαμβάνω την ευθύνη. Στο ματς με τον Ολυμπιακό ήταν διαφορετική η κατάσταση. Σε εκείνο το ματς δεν είχαμε συνεισφορά από τους πάουερ φόργουορντ, είχαν μηδέν πόντους, γι’ αυτό και το ανέφερα. Χθες ο Ερνανγκόμεθ ήταν εξαιρετικός. Όμως, η ομάδα δεν δούλεψε σωστά. Αν γίνει αυτό, ο προπονητής πρέπει να αναλάβει την ευθύνη.

Ωστόσο, θέλω να πω κάτι πιο σημαντικό σε αυτή τη συνθήκη. Γνωρίζω πως κάποιοι έχασαν την εμπιστοσύνη τους στην ομάδα, το άκουσα και χθες. Ίσως έχασαν και την εμπιστοσύνη τους σε εμένα. Είναι φυσιολογικό. Μιλάμε για αθλητισμό, το παρελθόν ανήκει στο παρελθόν, κοιτάμε στο μέλλον. Θέλω να πω ένα πράγμα. Εμπιστεύομαι πολύ τους παίκτες μου και την ομάδα μου. Θέλω να βάλω μια άλλη σημαντική πρόκληση. Όπως ξέρετε, έχω άλλο έναν χρόνο εγγυημένο συμβόλαιο στην ομάδα. Όμως, αν στο τέλος της σεζόν δεν έχουμε κατακτήσει την EuroLeague ή το ελληνικό πρωτάθλημα, θα φύγω από την Αθήνα. Αυτό είναι όλο».