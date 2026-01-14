Βήμα πρόκρισης για τη προημιτελική φάση του Eurocup Γυναικών έκαναν οι δύο αιώνιοι.

Ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε απέναντι στην πολωνική Ζαγκλιέμπε Σοσνόβιετς με σκορ 76-49 και απέκτησε ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης ενόψει του επαναληπτικού αγώνα στις 21/1 που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens.

Νίκη και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έφυγε με το διπλό από την Ισπανία κόντρα στην Εστουδιάντες με ένα πόντο διαφορά (85-86) και καλείται να υπερασπιτεί το μικρό αυτό προβάδισμα στις 22/1.

Αύριο, 15/1, ο Αθηναϊκός αντιμετωπίζει στον Βύρωνα την τσέχικη Σοπρόν.

Τα νικηφόρα αποτελέσματα των ελληνικών ομάδων σε συνδυσμό με τα ικανά τους ρόστερ γεννούν ελπίδες για μια αξιοπρεπή πορεία στη διοργάνωση.