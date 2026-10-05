Μαστογραφίες, γυναικολογικοί έλεγχοι και μέτρηση δείκτη μάζας σώματος.

Ο Δήμος Αθηναίων υποδέχεται τον Οκτώβριο με νέες δωρεάν δράσεις για τη δημόσια υγεία, στα Πολυδύναμα Δημοτικά Ιατρεία.

Με επίκεντρο την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού στις 25 Οκτωβρίου, οι δράσεις απευθύνονται στις γυναίκες αλλά και στο ευρύ κοινό εστιάζοντας στην πρόληψη, και την ενημέρωση για τις σύγχρονες ανάγκες του κοινωνικού συνόλου.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα:

⦁ Τετάρτη 14 Οκτωβρίου | Webinar σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία

Ο Δήμος Αθηναίων στη μάχη κατά του καρκίνου του μαστού. Το διαδικτυακό σεμινάριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 11:30 π.μ. με θέμα νέους τρόπους αντιμετώπισης της νόσου. Στο webinar θα μιλήσει ο Χειρουργός Μαστού και Πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας Ευάγγελος Φιλόπουλος, με θέμα «Καρκίνος του Μαστού: Πού βρισκόμαστε σήμερα;» και ο Χρήστος Πανόπουλος, Δρ. Παθολόγος – Ογκολόγος, Διευθυντής του Ομίλου Ευρωκλινικής Αθηνών Α.Ε..

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

*Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να παρακολουθήσουν τις ομιλίες ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου που θα ανακοινωθεί λίγες ημέρες πριν, στους επίσημους λογαριασμούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων.

⦁ Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου | Μέτρηση ΔΜΣ & ενημέρωση για τη διατροφή στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής στις 16 Οκτωβρίου από 10:00 έως 14:00, διατροφολόγοι των Πολυδύναμων Δημοτικών Ιατρείων, θα βρίσκονται στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης όπου θα ενημερώνουν τους πολίτες της 6ης Δημοτικής Κοινότητας για την αξία της σωστής διατροφής, και θα πραγματοποιούν μετρήσεις δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ), σε όποιον/α το επιθυμεί.

⦁ Τρίτη 20 & Τετάρτη 21 Οκτωβρίου | Μαστογραφικός Έλεγχος

Δωρεάν ψηφιακός μαστογραφικός έλεγχος σε συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ και τον Σύλλογο Φίλων Γ.Ο.Ν. «Άγιοι Ανάργυροι» (οδός Τύρινθος 2, Α. Πατήσια)

Απευθύνεται σε γυναίκες ηλικίας 40-69 ετών χωρίς ιστορικό καρκίνου του μαστού και περιλαμβάνει εκτίμηση από τους γιατρούς του ογκολογικού Νοσοκομείου Αγίων Αναργύρων. Για επιπλέον πληροφορίες, ραντεβού και τις προϋποθέσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν στον αριθμό: 210 2015510

εσωτ. 119 -123

⦁ 20, 22, 23 Οκτωβρίου | Δωρεάν Γυναικολογικός & Μαστολογικός Έλεγχος

Παράλληλα, θα διεξαχθεί τριήμερος ολοκληρωμένος γυναικολογικός έλεγχος στα κατά τόπους ιατρεία που περιλαμβάνει: γυναικολογική εξέταση, test pap, ψηλάφηση μαστού και συνταγογράφηση. Η εξέταση πραγματοποιείται από γυναικολόγο και ειδικό μαστολόγο των Ιατρείων.

Οι εξετάσεις διενεργούνται τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

Τρίτη 20 Οκτωβρίου, 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο Άνω Πατήσια, Σαρανταπόρου 4 Τηλ.: 210 2015510-11 | Ώρες10:30 - 14.00

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, 6ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο

Κυψέλη, Χανίων 4β Τηλ.: 210 8836200 | Ώρες 10:30 -14.00

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4οΔημοτικό Ιατρείο, Κολωνός, Προποντίδος & Αγίας Σοφίας 110 Τηλ.: 210 5121921, 210 5125551 |

Ώρες 10:30 -14.00

* Για ραντεβού, επικοινωνείτε με τις γραμματείες των αντίστοιχων Δημοτικών Ιατρείων