Λέξη - κλειδί για τους δυνατούς ψυχικά ανθρώπους είναι η ενδυναίσθηση.

Άτομα με ασυνήθιστα εξαιρετική εσωτερική δύναμη συχνά ξεχωρίζουν για την ήρεμη αποδοχή της κριτικής από τους άλλους και την ανάληψη της ευθύνης για τα λάθη τους.

Καταφέρνουν να παραμένουν προσγειωμένοι, ακόμα και όταν αντιμετωπίζουν τις πιο σοβαρές προκλήσεις της ζωής. Ενώ πολλοί άνθρωποι υποθέτουν ότι η ψυχική ανθεκτικότητα σημαίνει καταστολή των συναισθημάτων, η αλήθεια είναι ότι οι συναισθηματικά δυνατοί άνθρωποι είναι συνήθως απίστευτα συναισθηματικά ευφυείς και με ισχυρή αίσθηση αυτογνωσίας.

Ποιες είναι οι σπάνιες συνήθειές τους όμως;

1. Διαχειρίζονται τις συναισθηματικές τους αντιδράσεις

Το άτομο με ασυνήθιστα εξαιρετική εσωτερική δύναμη έχει μια σπάνια ικανότητα να διαχειρίζεται τις συναισθηματικές του αντιδράσεις και δεν αφήνουν τα συναισθήματα να ελέγχουν τη συμπεριφορά τους. Αφιερώνουν χρόνο για να επεξεργαστούν τα συναισθήματά τους αντί να αντιδρούν παρορμητικά, κάτι που τους βοηθά να αντιδρούν ήρεμα ακόμη και σε αγχωτικές καταστάσεις.

Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι το θεμέλιο της ψυχικής ευεξίας εξάλλου. Με μια σταθερή βάση ψυχικής σκληρότητας, δεν ενεργούν συχνά παράλογα ή υπό την επήρεια θυμού. Αντίθετα, είναι γρήγοροι στο να δείξουν ενσυναίσθηση, ενώ παράλληλα κατανοούν και αναλύουν τα δικά τους συναισθήματα, οδηγώντας σε ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα από κάποιον που είναι αντανακλαστικά αμυντικός.

2. Δεν παίρνουν προσωπικά την κριτική

Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι τα άτομα με ισχυρή εσωτερική δύναμη δεν παίρνουν προσωπικά την κριτική. Οι ψυχικά δυνατοί άνθρωποι είναι αρκετά σίγουροι για τον εαυτό τους, ώστε να ακούσουν σχόλια χωρίς να τα αφήσουν να βλάψουν την αυτοεκτίμησή τους. Αντί να αμυνθούν, αναζητούν χρήσιμες γνώσεις από τις οποίες μπορούν να μάθουν.

Σίγουροι για τις ικανότητές τους, δεν προσβάλλονται από την εποικοδομητική κριτική ή τα σχόλια των άλλων ενώ αντί να αναζητούν την επιβεβαίωση από τους άλλους, είναι σίγουροι για τον εαυτό τους χωρίς να επιτρέπουν στους άλλους να τους επηρεάσουν ή να τους χαλάσουν τη διάθεση.

3. Είναι πρόθυμοι να παραδεχτούν πότε κάνουν λάθος

Η εσωτερική δύναμη περιλαμβάνει την ικανότητα της ανάληψης ευθύνης για τα λάθη. Ένα δυνατό άτομο αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών του και επικεντρώνεται στο να τα πάει παρακάτω. Με μια ισχυρή αίσθηση αυτοπεποίθησης και αυτοεπιβεβαίωσης, τα άτομα με ψυχική ανθεκτικότητα συνήθως δεν δυσκολεύονται να παραδεχτούν πότε κάνουν λάθος και δεν χρειάζεται να πιεστούν για να ζητήσουν συγγνώμη. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι πιο αποτελεσματικές συγγνώμες αναγνωρίζουν σαφώς την ευθύνη για το λάθος, βοηθώντας στην ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης και στην αποκατάσταση των σχέσεων.

4. Προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους όταν οι άλλοι χρειάζονται υποστήριξη

Το να είναι κανείς συναισθηματικά δυνατός δεν σημαίνει ότι είναι άκαμπτος. Οι άνθρωποι με εξαιρετική εσωτερική δύναμη είναι ευέλικτοι και συμπονετικοί και είναι πρόθυμοι να προσαρμόσουν τα σχέδιά τους ή τη συμπεριφορά τους όταν κάποιος άλλος δυσκολεύεται. Παρά το γεγονός ότι είναι σίγουροι για τον εαυτό τους, δεν είναι υπεράνω της προσαρμογής ανάλογα με την κατάσταση. Για παράδειγμα, εάν κάποιος αισθάνεται άγχος ή άβολα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον, μπορεί να προτείνει πιο ήσυχες ή λιγότερο εξωστρεφείς δραστηριότητες, ακόμα κι αν αυτές δεν είναι η πρώτη του επιλογή, απλώς για να βοηθήσει τους άλλους να νιώσουν πιο άνετα. Ενώ οι προσωπικότητες που μοιάζουν με χαμαιλέοντα ορισμένων ανθρώπων μπορούν να σηματοδοτήσουν ανασφάλεια, η προθυμία τους να προσαρμοστούν προέρχεται από τη συμπόνια. Είναι πρόθυμοι να είναι ευέλικτοι, να έχουν ενσυναίσθηση όταν η κατάσταση το απαιτεί.

5. Πιστεύουν ότι οι στόχοι τους είναι εφικτοί

Οι ψυχικά σκληροί άνθρωποι επιτρέπουν στον εαυτό τους να ονειρεύονται δυνατά, ενώ παράλληλα κάνουν πρακτικά βήματα προς την επίτευξη των στόχων τους. Αντί να υποθέτουν ότι η επιτυχία είναι αδύνατη, επικεντρώνονται στη σταθερή πρόοδο. Οι άνθρωποι με ασυνήθιστα εξαιρετική εσωτερική δύναμη διατηρούν μια ισορροπία μεταξύ πρακτικότητας και φαντασίας όταν σκέφτονται το μέλλον τους. Δεν φοβούνται να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, ακόμα κι αν ξεκινούν κάνοντας ένα μικρό βήμα.

Η έρευνα για την αυτοαποτελεσματικότητα από τον ψυχολόγο Albert Bandura δείχνει ότι οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους είναι πολύ πιο πιθανό να παραμείνουν σταθεροί σε αυτά. Το να υπενθυμίζουν στον εαυτό τους ότι οι στόχοι τους είναι ρεαλιστικοί και εφικτοί μπορεί πραγματικά να τους ενθαρρύνει και να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή τους.

6. Διατηρούν μια αίσθηση ανεξαρτησίας

Άτομα με ισχυρή εσωτερική αντοχή μπορούν να βασίζονται σε άλλους όταν χρειάζεται, αλλά δεν εξαρτώνται από άλλους για να διατηρήσουν τη συναισθηματική τους σταθερότητα ή την αίσθηση του εαυτού τους. Τα άτομα αυτά είναι συνήθως αυτάρκη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βασίζονται ποτέ σε άλλους για υποστήριξη απλά πως δεν εξαρτώνται από κανέναν άλλο για να διατηρήσουν τη συναισθηματική τους ισορροπία.

7. Επικοινωνούν τα σαφή όρια

Οι συναισθηματικά δυνατοί άνθρωποι δεν φοβούνται να πουν τι χρειάζονται στις σχέσεις. Θέτουν όρια με σεβασμό και προσπαθούν να σέβονται τα όρια των άλλων. Δεν διστάζουν να ξεκαθαρίσουν τα όριά τους με τους ανθρώπους που είναι στο περιβάλλον τους και οι σχέσεις τους συχνά ακμάζουν χάρη σε αυτό. Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of Social and Personal Relationships διαπίστωσε ότι η σαφής επικοινωνία των αναγκών και των προσδοκιών συνδέεται στενά με πιο υγιείς και ικανοποιητικές σχέσεις. Παράλληλα με την επιβολή των δικών τους ορίων, τα άτομα με ασυνήθιστα εξαιρετική εσωτερική δύναμη είναι επίσης προσεκτικά ώστε να σέβονται τα όρια των άλλων.

8. Δείχνουν συμπόνια για τους άλλους

Πολλοί ψυχικά δυνατοί άνθρωποι είναι βαθιά ενσυναισθητικοί. Επειδή τα άτομα με ασυνήθιστα εξαιρετική εσωτερική δύναμη καταλαβαίνουν πόσο δύσκολη μπορεί να είναι η ζωή, συχνά κάνουν ό,τι μπορούν για να υποστηρίξουν τους άλλους. Καταλαβαίνουν πώς είναι να νιώθεις σύγχυση, φόβο ή ακόμα και απομόνωση και προσπαθούν να προσφέρουν συμβουλές ή απλώς να είναι ένας ώμος για να στηριχθούν. Ακόμα και σε μικρές, περαστικές στιγμές, οι ψυχικά δυνατοί άνθρωποι αναγνωρίζουν πώς απλές πράξεις καλοσύνης, όπως το χαμόγελο σε έναν άγνωστο, μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

9. Ισορροπούν τη λογική και το συναίσθημα κατά τη λήψη αποφάσεων

Ο ψυχολόγος Robert J. Sternberg περιγράφει τη σοφία ως την ικανότητα να συνδυάζεις την ορθολογική σκέψη με τη συναισθηματική κατανόηση. Άτομα με εσωτερική δύναμη συχνά χρησιμοποιούν και τα δύο όταν λαμβάνουν αποφάσεις. Τα ολοκληρωμένα και δυνατά άτομα χρησιμοποιούν τη λογική και το συναίσθημα για να λαμβάνουν αποφάσεις και να κινούνται με επιτυχία. Η ψυχική ανθεκτικότητα συχνά απαιτεί την εξισορρόπηση της προσωπικής τους ανάπτυξης με τη φροντίδα για τους άλλους, και αυτή η ισορροπία δεν είναι πάντα εύκολο να διατηρηθεί.

10. Έχουν επίγνωση των προσωπικών τους αδυναμιών

Η αυτογνωσία είναι ένα τεράστιο μέρος της εσωτερικής δύναμης. Οι ψυχικά δυνατοί άνθρωποι αναγνωρίζουν τους τομείς στους οποίους χρειάζονται ακόμη να αναπτυχθούν και εργάζονται σκληρά για τη βελτίωσή τους. Παράλληλα με την εξαιρετική εσωτερική τους δύναμη, έχουν επίσης αυτογνωσία των αδυναμιών τους και των τομέων στους οποίους χρειάζεται ακόμα δουλειά.

11. Επιλέγουν περιβάλλοντα που τους βοηθούν να αναπτυχθούν

Αντί να συμβιβάζονται με καταστάσεις που τους εμποδίζουν, οι συναισθηματικά δυνατοί άνθρωποι αναζητούν περιβάλλοντα και σχέσεις που υποστηρίζουν την προσωπική ανάπτυξη. Τα δυνατά άτομα αναζητούν περιβάλλοντα όπου μπορούν να αισθάνονται άνετα ενώ συνεχίζουν να εξελίσσονται. Συχνά έχουν μια σαφή αίσθηση του τι θέλουν, του είδους του τρόπου ζωής για τον οποίο εργάζονται και των αδυναμιών που προσπαθούν να βελτιώσουν. Έρευνα για τη νοοτροπία ανάπτυξης από την ψυχολόγο Carol Dweck υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι οι ικανότητές τους μπορούν να βελτιωθούν είναι πιο πιθανό να επιδιώξουν προκλήσεις και να τοποθετηθούν σε περιβάλλοντα που υποστηρίζουν τη μάθηση και την ανάπτυξη. Εξαιτίας αυτού, μπορούν να αναγνωρίζουν υγιή περιβάλλοντα και να επιλέγουν ενεργά χώρους που τους βοηθούν να εξελίσσονται.

12. Παραμένουν συνεπείς στο ποιοι είναι

Οι άνθρωποι με εξαιρετική εσωτερική δύναμη παραμένουν αυθεντικοί σε διαφορετικούς τομείς της ζωής είτε στη δουλειά, είτε με φίλους, αντιμετωπίζουν προκλήσεις, παραμένουν γειωμένοι στις αξίες τους, συνεπείς στο ποιοι είναι. Τείνουν να είναι καινοτόμοι, ανεξάρτητοι, συμπονετικοί και ψυχικά σκληροί όταν αντιμετωπίζουν αντιξοότητες. Καταλαβαίνουν επίσης πώς να ρυθμίζουν τα συναισθήματά τους και να φροντίζουν τον εαυτό τους σε περιόδους ψυχικής ή σωματικής καταπόνησης. Αυτή η επίγνωση τους βοηθά να παραμένουν σταθεροί με την πάροδο του χρόνου, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να απομακρυνθούν για λίγο για να χαλαρώσουν και να επικεντρωθούν στις δικές τους ανάγκες.

13. Ισορροπούν την αυτοαποδοχή με την αυτοβελτίωση

Αντί να προσπαθούν συνεχώς να επανεφεύρουν τον εαυτό τους, οι άνθρωποι με ασυνήθιστα εξαιρετική εσωτερική δύναμη αποδέχονται ποιοι είναι, ενώ παράλληλα εργάζονται για την εξέλιξή τους. Δεν χρησιμοποιούν την αυτοβελτίωση για να αποφύγουν την ταυτότητά τους, τα λάθη τους ή τις προηγούμενες αποφάσεις τους. Αντίθετα, εξισορροπούν την αυτοαποδοχή με την ανάπτυξη, αγκαλιάζοντας ποιοι είναι στο παρόν. Έρευνα για την αυτοσυμπόνια από την ψυχολόγο Kristin Neff διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τον εαυτό τους με κατανόηση μετά από λάθη, έχουν στην πραγματικότητα μεγαλύτερο κίνητρο να βελτιωθούν και να αναλάβουν την ευθύνη για τις πράξεις τους. Αντί να αποφεύγουν την αυτοκριτική, θέτουν στον εαυτό τους δύσκολα ερωτήματα και αφιερώνουν χρόνο για να εξετάσουν τις δικές τους σκέψεις και συμπεριφορά.

14. Αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για τις επιλογές τους

Οι δυνατοί ψυχικά άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι οι αποφάσεις τους διαμορφώνουν τη ζωή τους. Αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και μαθαίνουν τόσο από τις επιτυχίες όσο και από τα λάθη. Είτε έχουν πάρει καλές είτε κακές αποφάσεις, δεν φοβούνται να αναλάβουν την ευθύνη για τις πράξεις τους, είτε στην εργασία, είτε στις σχέσεις, είτε όταν αναλογίζονται τη ζωή τους. Οι ψυχικά δυνατοί άνθρωποι τείνουν να έχουν λιγότερες τύψεις, επειδή αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις επιλογές τους και μαθαίνουν από αυτές. Νιώθουν άνετα με αυτό που είναι, είναι πρόθυμοι να αντιμετωπίσουν προκλήσεις και είναι αφοσιωμένοι στην εξέλιξη από τις εμπειρίες τους.

Με πληροφορίες του yourtango