Η σκορδαλιά μπορεί να είναι απολαυστική χωρίς τύψεις, αρκεί να μην αγνοούμε τυχόν προβλήματα υγείας.

Το σκόρδο αποτελεί ένα από τα πλέον μελετημένα φυτικά συστατικά με την αλλισίνη που περιέχει να ξεχωρίζει καθώς, είναι υπεύθυνη για την αντιμικροβιακή, αντιοξειδωτική και καρδιοπροστατευτική δράση του. Κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι η τακτική κατανάλωση σκόρδου μπορεί να μειώσει τα επίπεδα LDL χοληστερόλης, να βελτιώσει τη λειτουργία των ενδοθηλιακών κυττάρων και να συμβάλλει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

Η μαγεία της σκορδαλιάς κρύβεται στην ένταση της γεύσης της, αλλά η απόλαυση δεν πρέπει να θυσιάζει την ασφάλεια καθώς όπως διαβάζουμε στο healthline.com η υπερβολική κατανάλωση σκόρδου εγκυμονεί κινδύνους για πολλούς ασθενείς και ανθρώπους με προβλήματα υγείας.

Σκορδαλιά: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις παρενέργειες του σκόρδου

Το σκόρδο περιέχει ενώσεις θείου, οι οποίες του προσδίδουν πολλά οφέλη για την υγεία, αλλά μπορούν επίσης να προκαλέσουν ανεπιθύμητες ενέργειες όταν καταναλώνεται σε μεγάλες ποσότητες.

Αυξημένος κίνδυνος αιμορραγίας

Η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων σκόρδου μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο αιμορραγίας, ειδικά σε άτομα που λαμβάνουν αντιπηκτικά ή πρόκειται να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση. Αυτό οφείλεται στις αντιθρομβωτικές ιδιότητες του σκόρδου, που εμποδίζουν τη δημιουργία θρόμβων.

Σπάνιες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί όπου άτομα παρουσίασαν αυξημένη αιμορραγία μετά από κατανάλωση περίπου 12 γραμμαρίων σκόρδου ημερησίως (περίπου 4 σκελίδες) πριν από χειρουργείο ή μετά από λήψη συμπληρωμάτων που περιείχαν σκόρδο και ιχθυέλαιο. Για αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για το αν μπορείτε να φάτε σκορδαλιά, ιδιαίτερα αν παίρνετε φάρμακα ή πρόκειται να χειρουργηθείτε.

Γαστρεντερικά προβλήματα

Το σκόρδο είναι πλούσιο σε φρουκτάνες, έναν τύπο υδατάνθρακα που μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα, αέρια και κοιλιακό πόνο σε άτομα με δυσανεξία στις φρουκτάνες. Οι φρουκτάνες δεν απορροφώνται πλήρως στο λεπτό έντερο και ζυμώνονται στο παχύ έντερο, προκαλώντας τα παραπάνω συμπτώματα. Τα άτομα που ακολουθούν δίαιτα χαμηλή σε FODMAPs συχνά περιορίζουν την κατανάλωση σκόρδου.

Καούρα και γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

Το σκόρδο μπορεί να μειώσει τον ρυθμό του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα, αυξάνοντας τον κίνδυνο παλινδρόμησης γαστρικού οξέος σε άτομα με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Ωστόσο, οι αντιδράσεις διαφέρουν από άτομο σε άτομο, και αν δεν παρατηρούνται συμπτώματα, δεν χρειάζεται απαραίτητα περιορισμός.

Μικρές δόσεις του σκορδάτου εδέσματος κρατούν τη γεύση ζωντανή και την υγεία προστατευμένη. Με άλλα λόγια, η σκορδαλιά μπορεί να είναι απολαυστική χωρίς τύψεις, αρκεί να γνωρίζουμε τα όριά μας.