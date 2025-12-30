Συμβουλές για καλύτερη υγεία, με βάση την επιστήμη.

Είναι από τις «παραδόσεις» αυτών των ημερών. Τέτοια εποχή οι περισσότεροι παίρνουμε μεγάλες αποφάσεις- που τις περισσότερες φορές ξεχνάμε γρήγορα- για σημαντικές αλλαγές στον τρόπο ζωής μας, προκειμένου να βελτιώσουμε την υγεία μας: καλύτερη διατροφή, γυμναστική, διακοπή βλαβερών συνηθειών…

Αν θέλουμε να βελτιώσουμε την υγεία μας τη νέα χρονιά, το «κλειδί» σύμφωνα με τους ειδικούς είναι να κάνουμε απλά βήματα. Να είμαστε προσεκτικοί απέναντι στις «τάσεις» και να κρατάμε κατά νου ότι δεν υπάρχουν «μαγικές λύσεις».

Υπάρχουν όμως μερικοί απλοί τρόποι, με βάση την επιστήμη, προκειμένου να γίνουμε πιο υγιείς. Το Associated Press συγκέντρωσε πέντε τέτοιες συμβουλές σε ένα βίντεο.

- Πρέπει να πλένουμε τα μπουκάλια νερού τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, υπενθυμίζουν οι γιατροί. Συγκεντρώνουν μικρόβια από τα χέρια και το στόμα μας και πρέπει να πλένονται όπως τα υπόλοιπα σκεύη.

- Μπορούμε να απλοποιήσουμε το πρόγραμμα γυμναστική μας. Προγράμματα με το βάρος του σώματος, όπως η καλλισθενική γυμναστική επανέρχονται. Σύμφωνα με τους ειδικούς τέτοια προγράμματα είναι φθηνότερος τρόπος εκγύμνασης, μπορούμε να τα κάνουμε εύκολα στο σπίτι και έχουν αποδειχθεί ότι έχουν αποτέλεσμα. Ωστόσο, έπειτα από ένα σημείο ίσως θα πρέπει να κάνουμε και βάρη.

- Δεν χρειαζόμαστε έξτρα ενίσχυση, παίρνουμε πρωτεΐνη από τη διατροφή μας με φυσικό τρόπο. Αν τρώμε αρκετά, πιθανότατα καταναλώνουμε αρκετή πρωτεΐνη, σύμφωνα με διατροφολόγους. Δεν χρειαζόμαστε προϊόντα που υπόσχονται μεγάλη ενίσχυση.

- Βάζουμε όρια στη χρήση της τεχνολογίας. Το εύρος προσοχής του μέσου ατόμου σε μία οθόνη είναι 47 δευτερόλεπτα, το ένα τρίτο σε σύγκριση με πριν από 20 χρόνια. Το καλό είναι πως μπορούμε να «επανεκπαιδεύσουμε» το εύρος προσοχής μας, σύμφωνα με τους ειδικούς.

- Κάνουμε έναν περίπατο, ακόμα κι αν ζούμε σε μια τσιμεντένια «ζούγκλα». Το περπάτημα στη φύση είναι πολύ καλή για τη σωματική και ψυχική υγεία μας. Όμως, σύμφωνα με έρευνα, ακόμα και ένας περίπατος στην πόλη, ενώ αναζητούμε έναν χώρο πράσινου, μπορεί να είναι το ίδιο καλός για εμάς.

