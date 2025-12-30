Αν το 2025 χαρακτηρίστηκε ως «η χρονιά της πρωτεΐνης», το 2026 έρχεται με μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα και την ισορροπία.

Το 2026 φέρνει μια πιο ώριμη και ισορροπημένη προσέγγιση στη διατροφή, με έμφαση στην επιστημονική τεκμηρίωση, την εξατομίκευση και την ουσιαστική υγεία. Οι τάσεις που κυριάρχησαν το 2025, όπως η διαλειμματική νηστεία, η κετογονική διατροφή και οι δίαιτες αποτοξίνωσης, δίνουν πλέον τη θέση τους σε λύσεις βιώσιμες και ρεαλιστικές.

Η εντερική υγεία στο προσκήνιο

Η σημασία του εντερικού μικροβιώματος αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο, καθώς συνδέεται με την πέψη, το ανοσοποιητικό και τη διάθεση. Το 2026 η κατανάλωση φυτικών ινών, ζυμωμένων τροφίμων και προβιοτικών/πρεβιοτικών θα ενισχυθεί, με στόχο την καλύτερη λειτουργία του εντέρου και την ισορροπημένη διατροφή εξηγεί η Φλώρα Λουκιανού Κλινική Διαιτολόγος και Αθλητική Διατροφολόγος . Αναμένεται να ενισχυθεί η κατανάλωση:

Φυτικών ινών: Τροφές όπως τα όσπρια, η βρώμη, τα φρούτα και τα λαχανικά είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες και συνεισφέρουν σημαντικά στην καλύτερη λειτουργία του εντέρου και τον κορεσμό.

Ζυμωμένων τροφίμων: Kombucha, kefir, tempeh, παραδοσιακές ελληνικές ζύμες και λαχανικά σε ζύμωση επανέρχονται δυναμικά.

Προβιοτικών και πρεβιοτικών: Είτε μέσα από τρόφιμα είτε από συμπληρώματα, υποστηρίζουν σημαντικά την εντερική υγεία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η πρωτεΐνη παραμένει στο επίκεντρο

Το 2025 χαρακτηρίστηκε ως «χρονιά της πρωτεΐνης», με μαζική χρήση συμπληρωμάτων, μπαρών και ροφημάτων. Η τάση αυτή συνεχίζεται το 2026, αλλά με νέα, πιο ώριμη φιλοσοφία. Πλέον δίνεται έμφαση στην ποιότητα της πρωτεΐνης και όχι μόνο η ποσότητά της.

Οι καταναλωτές θα στραφούν σε:

Ποιοτικότερες πηγές πρωτεΐνης (φυτικές και ζωικές)

Σωστή κατανομή μέσα στη μέρα

Συνδυασμό πρωτεΐνης με φυτικές ίνες

Πρωτεΐνες από ολόκληρα και ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα (π.χ. ρεβίθια, φακές, αρακάς)

Μείωση υπερεπεξεργασμένων προϊόντων και προτίμηση σε φυσικά τρόφιμα

Ο κόσμος αποφεύγει τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα και αναζητά απλά και αγνά προϊόντα. Πλέον δίνεται προτίμηση σε:

Τρόφιμα στην πιο φυσική τους μορφή (όσπρια, φρούτα, λαχανικά, πατάτα)

«Καθαρή» διατροφική ετικέτα

Σύντομη λίστα συστατικών

Απουσία χρωστικών, συντηρητικών, τεχνητών γλυκαντικών

Φυσικά συστατικά (μέλι, ταχίνι, φυστικοβούτυρο, σταφίδες, βρώμη)

Παράλληλα, προβλέπεται άνοδος στη σπιτική μαγειρική και απλά σπιτικά γεύματα, με απλές αλλά θρεπτικές συνταγές που περιορίζουν την ανάγκη για έτοιμα σνακ και επεξεργασμένα γλυκά.

Οικολογική διατροφή και χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα

Η διατροφή δεν αφορά μόνο την υγεία μας, αλλά και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Για αυτόν τον λόγο, το 2026 προβλέπεται:

Kαλύτερη οργάνωση αγορών για μείωση της σπατάλης τροφίμων

Αξιοποίηση των τροφίμων που περισσεύουν

Περισσότερα τοπικά και εποχικά προϊόντα, με ελληνικές πρώτες ύλες

Τρόφιμα με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα (όσπρια, πατάτα, κριθάρι)

Εφαρμογές και Τεχνητή Νοημοσύνη

Το 2026 θα δούμε και μια άνοδο των εφαρμογών υγείας που προσφέρουν προτάσεις γευμάτων και παρακολούθηση ύπνου, άσκησης και άγχους. Τα εργαλεία αυτά μπορούν να βοηθήσουν στην οργάνωση των γευμάτων, στην υπενθύμιση κατανάλωσης νερού, την καταγραφή φυσικής δραστηριότητας και της ποιότητας ύπνου. Ωστόσο, καμία εφαρμογή ή αλγόριθμος δεν μπορεί να αξιολογήσει τη συναισθηματική υπερφαγία, το ιατρικό ιστορικό, τους ψυχολογικούς παράγοντες, τις διατροφικές διαταραχές και τις ανάγκες της καθημερινότητας. Η ανθρώπινη εκτίμηση παραμένει αναντικατάστατη.

Φαρμακευτική απώλεια βάρους

Τα φάρμακα για απώλεια βάρους απασχόλησαν έντονα το 2025 και η τάση θα συνεχιστεί. Πολλοί στρέφονται σε αυτά προσπαθώντας να διαχειριστούν την απώλεια βάρους αναζητώντας έναν εύκολο και άμεσο τρόπο που δεν περιλαμβάνει αλλαγή του τρόπου ζωής μέσω διατροφής και άσκησης. Παρόλα αυτά, η φαρμακευτική αγωγή δεν υποκαθιστά τις αλλαγές στον τρόπο ζωής. Μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και με παρακολούθηση ειδικού, ενώ επίσης, χρειάζεται προσοχή ως προς τις παρενέργειες και την τυχόν ακατάλληλη χρήση. Τα φάρμακα αυτά πρέπει να χορηγούνται μόνο από γιατρό και σε περιπτώσεις που πραγματικά ενδείκνυνται.

Ο ακρογωνιαίος λίθος της απώλειας βάρους παραμένει ο ίδιος: θερμιδικό έλλειμμα, καλή ποιότητα διατροφής, κίνηση και υγιείς συνήθειες.