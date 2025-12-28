Ένα νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης προβλέπει με ακρίβεια 94% την απώλεια αίματος κατά τη διάρκεια της λιποαναρρόφησης.

Με περισσότερες από 2,3 εκατομμύρια λιποαναρροφήσεις να γίνονται κάθε χρόνο στον κόσμο, η υπερβολική απώλεια αίματος παραμένει σοβαρή επιπλοκή, ειδικά όταν αφαιρείται μεγάλος όγκος λίπους. Το νέο μοντέλο AI φιλοδοξεί να μειώσει αυτόν τον κίνδυνο, δίνοντας στους χειρουργούς πιο ασφαλή προγνωστικά πριν καν ξεκινήσει η επέμβαση.

Έχουν ήδη αναπτυχθεί εργαλεία που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη για την πρόληψη της απώλειας αίματος σε διάφορες ιατρικές ειδικότητες και χειρουργικές επεμβάσεις, όπως στη χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης και διαφόρων τραυμάτων.

Η νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο Plastic and Reconstructive Surgery, το επίσημο ιατρικό περιοδικό της Αμερικανικής Εταιρείας Πλαστικών Χειρουργών (ASPS) βασίστηκε σε δεδομένα από 721 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε λιποαναρρόφηση μεγάλου όγκου, με συνολικό όγκο αφαίρεσης άνω των 4 λίτρων λίπους και υγρών. Όλες οι διαδικασίες πραγματοποιήθηκαν σε δύο κλινικές, μία στην Κολομβία και μία στον Ισημερινό, ακολουθώντας πανομοιότυπα πρωτόκολλα λιποαναρρόφησης.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τους Δρ. Mauricio E. Perez Pachon από τη Mayo Clinic και Δρ. Jose T. Santaella από την CIMA Clinic στο Εκουαδόρ, εκπαίδευσαν το μοντέλο με 621 περιπτώσεις και το δοκίμασαν σε 100 περιπτώσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν «εξαιρετική συμφωνία» μεταξύ των προβλεπόμενων και των εκτιμώμενων όγκων απώλειας αίματος, με τυπική απόκλιση (διακύμανση γύρω από τον μέσο όρο) 26 χιλιοστόλιτρων. Η μέγιστη διαφορά μεταξύ της προβλεπόμενης και της πραγματικής απώλειας αίματος ήταν περίπου 188 mL, ενώ η ελάχιστη διαφορά ήταν μόλις 0,22 mL. Συνολικά, το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης είχε ακρίβεια 94% στην πρόβλεψη της απώλειας αίματος.

«Αυτή η ακρίβεια ενισχύει τις δυνατότητες του μοντέλου ως εργαλείου υποστήριξης αποφάσεων σε διαδικασίες διαμόρφωσης του περιγράμματος του σώματος, όπου η πρόβλεψη της ενδοεγχειρητικής απώλειας αίματος είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των ασθενών και τον χειρουργικό σχεδιασμό», γράφουν οι ερευνητές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Οι χειρουργοί μπορούν να χρησιμοποιούν τις εκτιμήσεις της προβλεπόμενης απώλειας αίματος για να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την περιεγχειρητική διαχείριση, όπως η ανάγκη για μεταγγίσεις αίματος, η διαχείριση υγρών και άλλα μέτρα κρίσιμης φροντίδας».

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αλλάξει σημαντικά τον τρόπο που γίνονται οι λιποαναρροφήσεις, επιτρέποντας στους χειρουργούς να εκτιμούν εκ των προτέρων την πιθανή απώλεια αίματος, να προσαρμόζουν τις τεχνικές και τα πρωτόκολλα μεταγγίσεων και να ενημερώνουν καλύτερα τους ασθενείς για τους πιθανούς κινδύνους.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η χρήση τέτοιων εργαλείων μπορεί να προσφέρει «έξυπνες και εξατομικευμένες επεμβάσεις», μειώνοντας τον κίνδυνο επιπλοκών και ενισχύοντας την ασφάλεια των ασθενών.

Η ομάδα σχεδιάζει τώρα να επεκτείνει τη χρήση του μοντέλου σε μεγαλύτερες κλινικές και να το εκπαιδεύσει με περισσότερα δεδομένα, ώστε η ακρίβεια και η αξιοπιστία του να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο. Αν επιβεβαιωθούν τα πρώτα αποτελέσματα, το μοντέλο AI μπορεί να γίνει ένα απαραίτητο εργαλείο για κάθε χειρουργό που εκτελεί λιποαναρρόφηση.