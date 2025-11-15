Μερικές φορές, ωστόσο, χρειάζεται να παίρνει κανείς φάρμακα.

Η χοληστερόλη είναι μια λιπαρή ουσία που παράγεται φυσιολογικά από το ήπαρ και είναι απαραίτητη για πολλές λειτουργίες του οργανισμού.

Συμμετέχει στην παραγωγή ορμονών, στη δημιουργία της βιταμίνης D, καθώς και στη σύνθεση χολικών οξέων, που βοηθούν στην πέψη των λιπαρών. Ωστόσο, όταν τα επίπεδά της αυξάνονται υπερβολικά, μπορεί να γίνει επικίνδυνη για την υγεία της καρδιάς και των αγγείων.

Υπάρχουν δύο βασικά είδη: η LDL χοληστερόλη (γνωστή ως «κακή») και η HDL χοληστερόλη (η «καλή»). Η LDL μεταφέρει τη χοληστερόλη στα κύτταρα, αλλά όταν υπάρχει σε υψηλές ποσότητες συσσωρεύεται στα τοιχώματα των αρτηριών, σχηματίζοντας πλάκες που περιορίζουν τη ροή του αίματος. Αντίθετα, η HDL λειτουργεί προστατευτικά, «μαζεύοντας» την περίσσεια χοληστερόλης και επιστρέφοντάς την στο ήπαρ για επεξεργασία.

Τα αυξημένα επίπεδα LDL μπορεί να οφείλονται σε γενετικούς παράγοντες, καθιστική ζωή, ανθυγιεινή διατροφή, παχυσαρκία, κάπνισμα ή ορμονικές αλλαγές. Συχνά, η υψηλή χοληστερόλη δεν συνοδεύεται από εμφανή συμπτώματα, γι’ αυτό θεωρείται «σιωπηλή απειλή». Η μόνη αξιόπιστη μέθοδος για τον έλεγχο των επιπέδων της είναι οι αιματολογικές εξετάσεις.

Η πρόληψη και η ρύθμιση της χοληστερόλης βασίζονται κυρίως στον τρόπο ζωής. Μια διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες (φρούτα, λαχανικά, όσπρια), «καλά» λιπαρά (ελαιόλαδο, ξηροί καρποί, λιπαρά ψάρια) και προϊόντα ολικής άλεσης μπορεί να βοηθήσει σημαντικά. Η μείωση τροφών με κορεσμένα λιπαρά, όπως επεξεργασμένα σνακ και τηγανητά, είναι εξίσου σημαντική. Παράλληλα, η τακτική άσκηση συμβάλλει στην αύξηση της HDL και στη βελτίωση της συνολικής καρδιαγγειακής υγείας.

Οι 10 τρόποι για να μειώσετε φυσικά τη χοληστερόλη, σύμφωνα με τους γιατρούς, είναι:

Υιοθετήστε μια φυτική διατροφή.

Επιλέξτε άπαχα κρέατα.

Κόψτε τα επεξεργασμένα τρόφιμα.

Τρώτε περισσότερες φυτικές ίνες.

Ασκηθείτε περισσότερο.

Μειώστε τα επίπεδα άγχους σας.

Σταματήστε το κάπνισμα.

Πίνετε λιγότερο.

Διατηρήστε ένα υγιές βάρος.

Δοκιμάστε συμπληρώματα κόκκινου ρυζιού με μαγιά.

Πότε να παίρνετε φάρμακα για υψηλή χοληστερόλη

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν η αλλαγή συνηθειών δεν επαρκεί, ο γιατρός μπορεί να συστήσει φαρμακευτική αγωγή. Ο τακτικός έλεγχος, η ισορροπημένη διατροφή και ένας ενεργός τρόπος ζωής αποτελούν τον καλύτερο τρόπο για να κρατάμε τη χοληστερόλη σε υγιή επίπεδα και να προστατεύουμε την καρδιά μας μακροπρόθεσμα.

Οι περισσότεροι γιατροί συνιστούν να αλλάξετε τη διατροφή σας, να ασκείστε περισσότερο και να σταματήσετε το κάπνισμα όταν έχετε υψηλή χοληστερόλη, ανεξάρτητα από το αν σας συνταγογραφούν και φάρμακα, λέει ο Ira Monka, οστεοπαθητικός γιατρός που ειδικεύεται στην οικογενειακή ιατρική και πρόεδρος της Αμερικανικής Οστεοπαθητικής Εταιρείας.

Συχνά, θα χρειαστεί να πάρετε τουλάχιστον μια χαμηλή δόση για να δείτε τα επίπεδα χοληστερόλης σας να πέφτουν, προσθέτει ο Δρ. Monka.

Μερικές φορές, εάν χρειαστεί να ξεκινήσετε να παίρνετε μεγαλύτερη δόση φαρμάκων που μειώνουν τη χοληστερόλη, μπορείτε να καταλήξετε να παίρνετε χαμηλότερη δόση ή ενδεχομένως να σταματήσετε να παίρνετε το φάρμακο αφού κάνετε και διατηρήσετε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο ζωής σας, συμπληρώνει.

Πηγή Μenshealth