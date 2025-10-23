Σάλος έχει προκληθεί για το νέο ΦΕΚ αναφορικά με τις αποζημιώσεις για το αναλώσιμο διαβητολογικό υλικό.

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η απόφαση του ΕΟΠΥΥ να σταματήσει την αποζημίωση των ταινιών μέτρησης γλυκόζης για ασθενείς με διαβήτη που χρησιμοποιούν αντλία ινσουλίνης. Οι ασθενείς και οι φορείς τους εκφράζουν έντονη ανησυχία, επισημαίνοντας ότι η κίνηση αυτή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη διαχείριση της νόσου και την ασφάλειά τους.

Η χρήση αντλίας ινσουλίνης απαιτεί τακτική και ακριβή παρακολούθηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα. Η αφαίρεση της αποζημίωσης για τις ταινίες σημαίνει αυξημένο κόστος για τους ασθενείς ή περιορισμένη δυνατότητα μέτρησης, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές.

Όπως καταγγέλλει η Πανελλήνια Ένωση Αγώνος κατά του Νεανικού Διαβήτη (ΠΕΑΝΔ) «πρόκειται για μια απαράδεκτη, επικίνδυνη και άκρως αβάσιμη απόφαση.Οι περικοπές αυτού του είδους, είναι εσφαλμένες στρατηγικές και το μόνο που θα καταφέρουν είναι υψηλό κίνδυνο για την υγεία των πασχόντων και ιδιαιτέρως των παιδιών με διαβήτη που η επιβεβαίωση μιας μέτρησης πολλές φορές ειναι καθοριστική στην αντιμετώπιση σοβαρών καταστάσεων.»

Μάλιστα καλεί την κυβέρνηση και τον ΕΟΠΥΥ να αναθεωρήσουν την απόφαση, τονίζοντας ότι η συνεχής παρακολούθηση της γλυκόζης είναι απαραίτητη για τη σωστή ρύθμιση της αντλίας και την πρόληψη υπογλυκαιμιών ή υπεργλυκαιμιών. Παράλληλα, πολλοί γιατροί και ειδικοί υγείας υπογραμμίζουν ότι η κίνηση αυτή είναι αντίθετη με τις σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης του διαβήτη και θέτει τους ασθενείς σε δυσμενή θέση, ειδικά εκείνους που εξαρτώνται πλήρως από την τεχνολογία της αντλίας για την καθημερινή ρύθμιση της ινσουλίνης.