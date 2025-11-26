Ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει την επιτακτική ανάγκη αποτελεσματικών ελέγχων της τήρησης των συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με τις ιδιωτικές κλινικές.

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά ασφαλισμένου του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος νοσηλεύτηκε δύο φορές το Σεπτέμβριο 2024 σε ιδιωτική κλινική της Αθήνας. Οι οικείοι του κατήγγειλαν υπερβολικές χρεώσεις και απαίτηση πληρωμής προκαταβολής για τη νοσηλεία του. Κατόπιν διαμεσολάβησης του ΣτΠ, ο ΕΟΠΥΥ επιβεβαίωσε τη διαπιστωθείσα υπερχρέωση ποσού ύψους 8.705,99 ευρώ, και η ιδιωτική κλινική επέστρεψε το ποσό στον ασφαλισμένο τον Αύγουστο του 2025.

Με αφορμή την υπόθεση αυτή και σε συνέχεια του Πορίσματος της Αρχής για την ευθύνη του ΕΟΠΥΥ ως οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης για τις χρεώσεις των ιδιωτικών υγειονομικών φορέων ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει τα εξής:

1. Στη συγκεκριμένη υπόθεση, η αρμόδια Διεύθυνση Ελέγχου του ΕΟΠΥΥ με έγγραφό της πληροφόρησε τον Συνήγορο του Πολίτη για την έκδοση του σχετικού πιστωτικού τιμολογίου και την επιστροφή του ποσού από την ιδιωτική κλινική, χωρίς ωστόσο να αποστείλει στην Αρχή τη σχετική έκθεση ελέγχου. Δεν προκύπτει εάν ελέγχθηκε το ζήτημα της απαίτησης καταβολής υψηλής προκαταβολής από τον ασθενή ως προϋπόθεση εισαγωγής του ούτε εάν θα ληφθεί πρωτοβουλία για τη μη επανάληψη αντίστοιχης απαίτησης που δεν προβλέπεται από τη σύμβαση του ΕΟΠΥΥ με τις κλινικές.

2. Τα ζητήματα που είχε θέσει ο Συνήγορος του Πολίτη στο Πόρισμά του παραμένουν επίκαιρα και ο Συνήγορος του Πολίτη εξακολουθεί να επισημαίνει την επιτακτική ανάγκη αποτελεσματικών ελέγχων της τήρησης των συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με τις ιδιωτικές κλινικές, σύμφωνα με τη θεσμοθετημένη στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) διαδικασία διενέργειας ελέγχου και καταλογισμού από τον ΕΟΠΥΥ του αντίστοιχου ποσού στις κλινικές που δεν ανταποκρίνονται.

3. Η επιστροφή του ποσού που διαπιστώνεται από τον ΕΟΠΥΥ ως υπερχρέωση του ασφαλισμένου δεν μπορεί να επαφίεται στην ευχέρεια του ιδιωτικού υγειονομικού φορέα, αλλά η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής αποτελεί ευθύνη του ΕΟΠΥΥ ως κοινωνικοασφαλιστικού οργανισμού, υπόχρεου σε διενέργεια ελέγχου και καταλογισμού των υπερχρεώσεων σε όλες τις περιπτώσεις που διαπιστώνεται αυτή.

4. Η σχέση ασφαλισμένου ΕΟΠΥΥ και ιδιωτικής κλινικής δεν μπορεί να θεωρείται απλώς ιδιωτική σχέση, όπως επίμονα υποστηρίζει ο ΕΟΠΥΥ, δεδομένου ότι οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικοί πάροχοι υγείας, όπως οι ιδιωτικές κλινικές, ασκούν δραστηριότητα που συνίσταται στην παροχή στο κοινό ζωτικής σημασίας για τη ζωή και την υγεία υπηρεσιών, παρέχουν αυτές στο πλαίσιο συμβατικής σχέσης με τον ΕΟΠΥΥ και πρέπει να υπόκεινται σε καθεστώς αυστηρών ρυθμίσεων, που λαμβάνει προεχόντως υπόψη το χαρακτήρα και την ιδιαιτερότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας και της υγείας ως κοινωνικό αγαθό.

5. Θα πρέπει να καταστεί απολύτως σαφές από τον ΕΟΠΥΥ, ώστε να μην παραπλανώνται οι ασφαλισμένοι ασθενείς ή οι διενεργούντες διοικητικό ή δικαστικό έλεγχο, ότι δεν νοείται ως «αναβάθμιση θέσης» και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται επιπλέον χρέωση, όταν η κλινική δεν διαθέτει τετράκλινους θαλάμους και ως εκ τούτου η νοσηλεία σε ανώτερη θέση είναι υποχρεωτική και όχι κατ’ επιλογή του ασφαλισμένου.