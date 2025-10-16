Η ανακοίνωση του ΕΟΦ για τις νέες ανακλήσεις, τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στις παρτίδες που αποσύρονται.

Ο ΕΟΦ με ανακοίνωσή του γνωστοποιεί ότι ανακαλούνται παρτίδες από αντισυλληπτικά και καλλυντικά.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση διέταξε την ανάκληση της παρτίδας 03025 του καλλυντικού προϊόντος Biopro ArthroBee GEL With bee derived extracts HONEY SESSION λόγω του ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές, ως προς τον έλεγχο Coumarin, καθώς υπερβαίνει το όριο της υποχρεωτικής αναγραφής στην επισήμανση του προϊόντος και της παρτίδας 221022 Biopro Aloe 24- 24ΩΡΗ ενυδατική κρέμα με βιολογική αλόη, λόγω του ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές της νομοθεσίας ΕΚ 1223/2009, ως προς τον έλεγχο των αλλεργιογόνων Linalool, Citronellol, Alpha-isomethyl ionone, Hexyl cinnamaldehyde, LimoneneCoumarin, καθώς υπερβαίνει το όριο 0,001%w/w της υποχρεωτικής αναγραφής στην επισήμανση του προϊόντος.

Παράλληλα διέταξε την ανάκληση της παρτίδας LF36426B του φαρμακευτικού προϊόντος (αντισυλληπτικά) ESTROFIX F.C.TAB (3+0.03)MG/TAB, λόγω εσφαλμένης εκτύπωσης στο δισδιάστατο κωδικό των χαρακτηριστικών ασφαλείας (serilization). Η παρούσα απόφαση εκδίδεται με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση που έχει ξεκινήσει η εταιρεία προκειμένου να προβεί σε διόρθωση και επαλήθευση των στοιχείων του δισδιάστατου κωδικούτων χαρακτηριστικών ασφαλείας (DATA MATRIX) και στη συνέχεα να επανακυκλοφορήσει η εν λόγω παρτίδα. Τονίζεται ότι η εν λόγω παρτίδα δεν φέρει κανένα ποιοτικό πρόβλημα. Η εταιρεία «INTERMED ABEE.», οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του και να αποσύρει τις συγκεκριμένες παρτίδες από την αγορά.