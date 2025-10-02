Η ανακοίνωση του ΕΟΦ για την ανάκληση ακατάλληλης παρτίδας αρώματος.

Mε ανακοίνωσή του ο ΕΟΦ γνωστοποιεί την ανάκληση της παρτίδας 012021GD του καλλυντικού προϊόντος ACQUA DI CIQ EAU DE PARFUM NATURAL SPRAY VAPORISATEUR λόγω του ότι τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές ως προς την ταυτοποίηση του συστατικού butylphenyl methypropional (lilial), η παρουσία της οποίας απαγορεύεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού ΕΚ1223/2009 (ΙΙ/1666).

Η εταιρεία MY SHOPPING IKE στην οποία πραγματοποιήθηκε η δειγματοληψία του προϊόντος, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του και τυχόν προμηθευτές του και να αποσύρει την

συγκεκριμένη παρτίδα από την αγορά.

Επιπλέον, η επιχείρηση οφείλει να ελέγξει και το σύνολο των υπόλοιπων παρτίδων του προϊόντος που διαθέτει στις εγκαταστάσεις της, προκειμένου να διαπιστώσει αν περιέχουν το ανωτέρω συστατικό βάσει της επισήμανσης και να προχωρήσει άμεσα σε ανάκληση και αυτών, ενημερώνοντας σχετικά το Τμήμα Ελέγχου Κυκλοφορίας του ΕΟΦ. Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.