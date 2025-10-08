Ο ΕΟΦ προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ή κάνουν χρήση του προϊόντος X5 MAGIC.

«Καμπανάκι» κινδύνου σήμανε ο ΕΟΦ για σκεύασμα που προωθείται ως φυτικό και διατίθεται μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών. Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων κατόπιν ενημέρωσης από τις αρχές της Γερμανίας οι καταναλωτές καλούνται να μην αγοράζουν ή κάνουν χρήση του προϊόντος X5 MAGIC.

ΕΟΦ: Αυτό είναι το επικίνδυνο σκεύασμα

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που διενεργήθηκαν έδειξαν ότι το σκεύασμα περιέχει τις δραστικές ουσίες κυπροεπταδίνη (cyproheptadine) και ακετονίδιο τριαμσινολόνης (triamcinolonacetonide) οι οποίες δεν αναγράφονται στην επισήμανσή του και η παρουσία των οποίων το καθιστά μη εγκεκριμένο φάρμακο, καθιστώντας τη χρήση του δυνητικά επικίνδυνη για την υγεία.

Οι καταναλωτές καλούνται σε επαγρύπνηση, ώστε, σε περίπτωση που περιέλθει στην κατοχή τους το εν λόγω προϊόν, να μην το χρησιμοποιήσουν. Υπενθυμίζεται ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από αναξιόπιστα σημεία διάθεσης, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.