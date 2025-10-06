Οι καταναλωτές καλούνται σε επαγρύπνηση από τον ΕΟΦ ώστε, σε περίπτωση που περιέλθουν στην κατοχή τους τα εν λόγω προϊόντα, να μην τα χρησιμοποιήσουν.

Ο ΕΟΦ, κατόπιν ενημέρωσης από την αρμόδια αρχή της Ισπανίας, προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ή κάνουν χρήση των προϊόντων LEMON, PROAEGIS και DERMASA creams, τα οποία είναι πιθανόν να διατίθενται και στην Ελλάδα μέσω διαδικτύου.

ΕΟΦ: Αυτές είναι οι επικίνδυνες κρέμες που δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που διενεργήθηκαν, τα σκευάσματα αυτά περιέχουν τις φαρμακευτικές δραστικές ουσίες λιδοκαΐνη (lidocaine), πριλοκαΐνη (prilocaine), τετρακαΐνη (tetracaine) και σαλικυλικό οξύ (salicylic acid) οι οποίες δεν αναγράφονται στην επισήμανσή τους και η παρουσία των οποίων τα καθιστά μη εγκεκριμένα φάρμακα, καθιστώντας τη χρήση τους δυνητικά επικίνδυνη για την υγεία.

Οι καταναλωτές καλούνται σε επαγρύπνηση, ώστε, σε περίπτωση που περιέλθουν στην κατοχή τους τα εν λόγω προϊόντα, να μην τα χρησιμοποιήσουν. Υπενθυμίζεται ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από αναξιόπιστα σημεία διάθεσης, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.