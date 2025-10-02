Το λάθος που κάνουν όλοι στις δίαιτες: Οι 5 τροφές-παγίδες που σε κρατούν πίσω στη μάχη με τα κιλά.

Νομίζεις ότι τρέφεσαι υγιεινά, αλλά η ζυγαριά… δεν συμφωνεί; Ο λόγος μπορεί να κρύβεται σε τροφές που όλοι θεωρούμε «σωστές», αλλά στην πραγματικότητα σαμποτάρουν το αδυνάτισμα.

Από χυμούς φρούτων μέχρι «light» σνακ, ένας καθηγητής Ιατρικής αποκαλύπτει τις 5 πιο ύπουλες επιλογές που μας αφήνουν πιο πεινασμένους και κουρασμένους. Δες ποιες είναι, γιατί κάνουν κακό και με τι να τις αντικαταστήσεις για να συνεχίσεις το ταξίδι σου προς το υγιές βάρος χωρίς παγίδες.

«Πρόκειται για τροφές που φαίνονται υγιεινές και συχνά διαφημίζονται ως έξυπνες λύσεις. Στην πράξη όμως παραπλανούν, γιατί σας αφήνουν πιο πεινασμένους, πιο κουρασμένους και πιο ευάλωτους στην υπερκατανάλωση», εξήγησε στην εφημερίδα Express ο καθηγητής Franklin Joseph, σύμβουλος παθολόγος και διευθυντής της κλινικής Dr Frank's Weight Loss Clinic διαβάζουμε στο healthstat.gr.

Οι 5 τροφές που δεν μπαίνουν ποτέ στην κουζίνα του καθηγητή

Χυμός φρούτων

«Ανεβάζει απότομα το σάκχαρο. Όλη η φυτική ίνα χάνεται και καταλήγετε να πίνετε ουσιαστικά ζάχαρη. Ακόμη και οι χυμοί “χωρίς προσθήκη ζάχαρης” έχουν παρόμοια δράση με τα αναψυκτικά», τόνισε ο παθολόγος.

Γκρανόλα με πρωτεΐνη

«Φαίνεται καλή επιλογή, αλλά τις περισσότερες φορές είναι γεμάτη ζάχαρη, σπορέλαια και άδειες θερμίδες. Η ένδειξη “πρωτεΐνη” δεν σημαίνει ότι βοηθάει στο αδυνάτισμα», είπε ο καθηγητής.

Αποξηραμένα φρούτα

«Μια χούφτα σταφίδες δίνει την ίδια ποσότητα ζάχαρης με μια χούφτα καραμέλες. Οι μερίδες είναι μικρές, αλλά θερμιδικά πολύ “βαριές”. Τα φρέσκα φρούτα είναι σαφώς καλύτερη επιλογή, γιατί χορταίνουν περισσότερο», αποκάλυψε ο Franklin Joseph.

Ρυζογκοφρέτες

«Έχουν λίγες θερμίδες, αλλά δεν σας κρατούν. Οι περισσότεροι τα τρώνε με την ιδέα ότι κάνουν καλό, και μετά από μία ώρα πεινάνε ξανά. Είναι αυταπάτη», πρόσθεσε ο γιατρός.

Γιαούρτι χαμηλών λιπαρών με γεύση

«Προβάλλεται ως υγιεινό σνακ, αλλά στην ουσία είναι σαν επιδόρπιο. Περιέχει ζάχαρη ή τεχνητά γλυκαντικά που μπερδεύουν τα σήματα της πείνας. Πολύ καλύτερη επιλογή είναι το απλό στραγγιστό γιαούρτι με λίγα φρέσκα μούρα», κατέληξε ο καθηγητής.

Ποιες τροφές προτιμάει ο γιατρός

Στην κουζίνα του καθηγητή Joseph θα βρείτε μόνο υδατάνθρακες πλούσιους σε φυτικές ίνες, άπαχες πηγές πρωτεΐνης και άφθονα φρέσκα προϊόντα. Όπως επισήμανε:

«Επιλέγω τροφές που δίνουν ενέργεια, χορταίνουν και στηρίζουν τον μεταβολισμό, όπως είναι οι φακές, τα φασόλια, η βρώμη, τα λαχανικά, τα αυγά, το ψάρι και τα φρούτα. Αν μια τροφή σας αφήνει πιο πεινασμένους ή χωρίς ενέργεια, δεν έχει θέση στο σπίτι σας.

Η απώλεια βάρους δεν είναι συνώνυμη με τη στέρηση. Θα πρέπει να διαλέγετε τις σωστές τροφές που σας κάνουν να νιώθετε καλά και σας βοηθούν να μείνετε σταθεροί στην προσπάθειά σας».