Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν πίνετε μπύρα κάθε μέρα

Η μπύρα είναι από τα πιο δημοφιλή αλκοολούχα ποτά στον κόσμο. Με χαμηλότερο ποσοστό αλκοόλ σε σχέση με άλλα ποτά, συχνά θεωρείται μια εύκολη επιλογή για χαλάρωση στο τέλος της ημέρας.

Ωστόσο, η καθημερινή κατανάλωση μπύρας δεν είναι αθώα συνήθεια: μπορεί να έχει ορισμένα οφέλη, αλλά και αρκετές αρνητικές συνέπειες για την υγεία σας.

Πιθανά οφέλη και αρνητικές επιπτώσεις

Ενίσχυση της οστικής πυκνότητας

Η μπύρα περιέχει πυρίτιο και πολυφαινόλες, στοιχεία που έχουν συνδεθεί με καλύτερη οστική πυκνότητα. Μάλιστα, η κατανάλωση μίας μπύρας την εβδομάδα έχει συσχετιστεί με μειωμένο κίνδυνο κατάγματος ισχίου. Παρ’ όλα αυτά, τα επιστημονικά δεδομένα δεν είναι επαρκή για να επιβεβαιώσουν ότι το όφελος υπερτερεί των κινδύνων.

Διαταραχή του ύπνου

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αν και αρχικά το αλκοόλ προκαλεί χαλάρωση, επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα του ύπνου. Ακόμη και μικρές ποσότητες μειώνουν τον χρόνο του ύπνου REM, οδηγώντας σε πιο ανήσυχες νύχτες και πιθανή κόπωση την επόμενη μέρα.

Εμπόδιο στην απώλεια βάρους

Το σώμα δεν αποθηκεύει το αλκοόλ – το αναγνωρίζει ως τοξίνη και δίνει προτεραιότητα στην επεξεργασία του. Αυτό σημαίνει ότι η καύση λίπους επιβραδύνεται, καθιστώντας δυσκολότερη την απώλεια βάρους. Η υπερβολική κατανάλωση μπορεί μάλιστα να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες στο ήπαρ.

Πεπτικά προβλήματα

Η μπύρα διεγείρει την παραγωγή πεπτικών υγρών και μπορεί να ερεθίσει το στομάχι και τα έντερα. Σε μεγαλύτερες ποσότητες, μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα, διάρροια ή ακόμη και εντερική φλεγμονή. Παρά το γεγονός ότι ορισμένες ζυμωμένες ενώσεις της μπύρας φαίνεται να ωφελούν την υγεία του εντέρου, οι αρνητικές επιπτώσεις συχνά υπερτερούν.

Αφυδάτωση

Το αλκοόλ δρα διουρητικά, αυξάνοντας τον κίνδυνο αφυδάτωσης. Η μπύρα, λόγω χαμηλότερης περιεκτικότητας σε αλκοόλ, δεν είναι τόσο ισχυρό διουρητικό όσο το κρασί ή τα οινοπνευματώδη, αλλά η κατανάλωσή της χωρίς επαρκή ενυδάτωση με νερό μπορεί να οδηγήσει σε ξηρότητα και έντονο hangover.

Κίνδυνος χρόνιων παθήσεων

Η καθημερινή κατανάλωση αυξάνει τον κίνδυνο υπέρτασης, καρδιαγγειακών νοσημάτων και ορισμένων μορφών καρκίνου (όπως του στόματος, του ήπατος και του μαστού στις γυναίκες). Παρά τα όσα έχουν υποστηριχθεί κατά καιρούς για τη θετική επίδραση του αλκοόλ στην «καλή» χοληστερόλη, οι περισσότερες σύγχρονες έρευνες καταλήγουν ότι τα πιθανά οφέλη είναι υπερεκτιμημένα.

Διατροφική αξία της μπύρας

Ένα κουτί 355 ml μπύρας περιέχει περίπου 153 θερμίδες, 13 γραμμάρια υδατάνθρακες και 14 γραμμάρια αλκοόλ.

Περιέχει επίσης μικρές ποσότητες βιταμινών του συμπλέγματος Β, μαγνησίου και φωσφόρου.

Αν και παρέχει κάποια θρεπτικά συστατικά, η ποσότητα είναι αμελητέα σε σύγκριση με άλλες τροφές που είναι πλούσιες σε αυτά τα στοιχεία.

Πρέπει να πίνετε μπύρα για καλύτερη υγεία;

Η περιστασιακή απόλαυση μιας μπύρας δεν είναι καταστροφική για την υγεία, εφόσον γίνεται με μέτρο.

Ωστόσο, η καθημερινή κατανάλωση μπορεί να προκαλέσει περισσότερες βλάβες παρά οφέλη. Αν επιθυμείτε βελτίωση της οστικής πυκνότητας ή καλύτερη υγεία του εντέρου, υπάρχουν ασφαλέστερες επιλογές, όπως τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση.