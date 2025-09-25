Τα μύρτιλα περιέχουν πολλά θρεπτικά συστατικά που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της χοληστερίνης.

Τα μύρτιλα συχνά χαρακτηρίζονται ως «υπερτροφή», καθώς είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά. Αν και ο όρος «υπερτροφή» δεν έχει επίσημο επιστημονικό ορισμό, οι ευεργετικές τους ιδιότητες για την καρδιαγγειακή υγεία είναι καλά τεκμηριωμένες.

Πώς τα μύρτιλα επηρεάζουν τη χοληστερόλη

Η αυξημένη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών συνδέεται με βελτίωση της υγείας της καρδιάς και καλύτερη ρύθμιση της χοληστερόλης. Στα μύρτιλα συναντάμε βασικά συστατικά που συμβάλλουν σε αυτό:

Φυτικές ίνες: Βοηθούν στη μείωση της ολικής χοληστερόλης και της LDL («κακής») χοληστερόλης, ενώ παράλληλα στηρίζουν την υγιή αρτηριακή πίεση και τη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα.

Αντιοξειδωτικά: Οι ανθοκυανίνες, η λουτεΐνη και η ζεαξανθίνη προστατεύουν τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες και συμβάλλουν στην υγεία των αγγείων και της όρασης.

Τι δείχνει η έρευνα

Οι μελέτες γύρω από την επίδραση των μύρτιλων στη χοληστερόλη έχουν δώσει μικτά αποτελέσματα:

Μια συστηματική ανασκόπηση έδειξε ότι τα μύρτιλα μπορούν να μειώσουν την ολική και την LDL χοληστερόλη, ανεξάρτητα από τη μορφή κατανάλωσης (φρέσκα, κατεψυγμένα, σε σκόνη, χυμό ή εκχύλισμα).

Άλλη μελέτη βρήκε ότι η καθημερινή κατανάλωση ενός φλιτζανιού μύρτιλων βελτίωσε τη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων σε άτομα με μεταβολικό σύνδρομο.

Ωστόσο, σε μια κλινική δοκιμή με υγιείς νεαρούς ενήλικες, τα μύρτιλα δεν έδειξαν σημαντική επίδραση στα επίπεδα χοληστερόλης.

Τα μύρτιλα έχουν σαφώς ωφέλιμες ιδιότητες, αλλά από μόνα τους δεν αποτελούν «μαγική λύση» για τη μείωση της χοληστερόλης. Η συνολική ποιότητα της διατροφής και ο υγιεινός τρόπος ζωής παραμένουν καθοριστικοί.

Πώς να εντάξετε τα μύρτιλα στη διατροφή σας