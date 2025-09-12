Το ρύζι στο μικροσκόπιο: Πώς η χρόνια έκθεση σε αρσενικό επηρεάζει τον οργανισμό

Ανησυχητικά τα στοιχεία έρευνας του 2025 για το ρύζι.

Τον Μάιο του 2025, ο οργανισμός Healthy Babies Bright Futures δημοσίευσε την έκθεση «Τι περιέχει το ρύζι της οικογένειάς σας;». Η μελέτη αξιολόγησε περισσότερα από 145 δείγματα ρυζιού από διαφορετικές περιοχές των ΗΠΑ και κατέληξε σε ανησυχητικά συμπεράσματα: υψηλά επίπεδα αρσενικού βρέθηκαν σε πολλά από αυτά. Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το ρύζι αποτελεί τη Νο. 1 στερεά τροφή παγκοσμίως, καταναλώνεται σε καθημερινή βάση και συχνά εισάγεται νωρίς στη διατροφή των παιδιών.

Τι είναι το αρσενικό και πώς φτάνει στο πιάτο μας;

Το αρσενικό είναι στοιχείο που υπάρχει φυσικά στο περιβάλλον και απαντάται τόσο σε οργανική όσο και σε ανόργανη μορφή. Η ανόργανη, πιο επιβλαβής μορφή, εισέρχεται στη διατροφική αλυσίδα μέσω μολυσμένου νερού και εδάφους.

Ρύζι: επειδή καλλιεργείται σε πλημμυρισμένα χωράφια, απορροφά ευκολότερα αρσενικό από το έδαφος.

Θαλασσινά: περιέχουν κυρίως οργανικό αρσενικό, το οποίο θεωρείται λιγότερο τοξικό.

Άλλες καλλιέργειες και ζωικά προϊόντα: μπορεί επίσης να περιέχουν ίχνη, ανάλογα με την πηγή του νερού και την καλλιέργεια.

Γιατί προκαλεί ανησυχία;

Η χρόνια έκθεση σε αρσενικό, ιδιαίτερα από νεαρή ηλικία, έχει συσχετιστεί με:

αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνων (ουροδόχου κύστης, πνευμόνων, ήπατος, νεφρών)

διαταραχές του σακχάρου και ανάπτυξη διαβήτη

καρδιαγγειακά προβλήματα, όπως υπέρταση

αναπτυξιακές καθυστερήσεις και γνωστικές επιπτώσεις στα παιδιά

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι το αρσενικό συσσωρεύεται στον οργανισμό, γι’ αυτό και η μακροχρόνια, επαναλαμβανόμενη κατανάλωση είναι πιο επικίνδυνη από μια περιστασιακή έκθεση.

Πόσο «ασφαλές» θεωρείται;

Στις ΗΠΑ, η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) έχει ορίσει το όριο στο πόσιμο νερό στα 10 μέρη ανά δισεκατομμύριο, ενώ η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) θέτει όριο 100 μέρη ανά δισεκατομμύριο στα βρεφικά δημητριακά ρυζιού. Ωστόσο, πάνω από το 25% των δειγμάτων που εξετάστηκαν στην πρόσφατη έκθεση ξεπέρασαν αυτό το όριο.

Πρέπει να αποφύγουμε το ρύζι;

Οι ειδικοί συμφωνούν: όχι απαραίτητα. Το κλειδί είναι η ποικιλία και η μετριοπάθεια. Δεν χρειάζεται να αποκλείσετε το ρύζι από τη διατροφή σας, αλλά είναι συνετό να λάβετε μέτρα για να μειώσετε την έκθεση.

Πρακτικές συμβουλές για μείωση της έκθεσης

Μαγείρεμα με άφθονο νερό: όπως τα ζυμαρικά (6–10 μέρη νερού προς 1 μέρος ρυζιού), με στράγγισμα στο τέλος. Μπορεί να μειώσει τα επίπεδα αρσενικού έως και 60%.

Επιλογή ποικιλιών: το ρύζι μπασμάτι από Ινδία, το γιασεμί από Ταϊλάνδη και το ρύζι Καλιφόρνιας έχουν συνήθως χαμηλότερα επίπεδα αρσενικού.

Διαφοροποίηση διατροφής: εντάξτε δημητριακά όπως κινόα, κριθάρι ή κεχρί.

Έλεγχος πόσιμου νερού: ειδικά σε περιοχές με γνωστά προβλήματα μόλυνσης.

Περισσότερα φρούτα και λαχανικά: οι φυτικές ίνες βοηθούν στη μείωση της απορρόφησης βαρέων μετάλλων.

