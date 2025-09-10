Games
Υγεία

Εκατομμύρια άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι έχουν διαβήτη - Ποια είναι τα σημάδια

Εκατομμύρια άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι έχουν διαβήτη - Ποια είναι τα σημάδια
Περίπου 830 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως έχουν διαβήτη, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Σχεδόν οι μισοί άνθρωποι με διαβήτη παγκοσμίως δεν γνωρίζουν ότι έχουν την πάθηση αυτή, σύμφωνα με νέα ανάλυση. Το ποσοστό των ασθενών που λαμβάνουν θεραπεία για τον διαβήτη ή έχουν πολύ υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα είναι επίσης χαμηλό παγκοσμίως, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Περίπου 830 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως έχουν διαβήτη, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί σε 1,3 δισεκατομμύρια έως το 2050, εκτιμούν οι ερευνητές.

Ανέλυσαν δεδομένα υγείας από 204 χώρες και περιοχές το 2023 και διαπίστωσαν ότι παγκοσμίως, το 44,2% των ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω με διαβήτη δεν γνώριζαν ότι είχαν την πάθηση.

Η κεντρική υποσαχάρια Αφρική είχε τα μεγαλύτερα κενά, με λιγότερο από το 20% των ατόμων με διαβήτη να γνωρίζουν την πάθησή τους.

«Εάν σχεδόν οι μισοί δεν γνωρίζουν ότι έχουν μια σοβαρή και δυνητικά θανατηφόρα πάθηση, μπορεί εύκολα να εξελιχθεί σε μια σιωπηλή επιδημία», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Lauryn Stafford, μία από τους συγγραφείς της μελέτης και ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Μετρήσεων και Αξιολόγησης Υγείας (IHME) με έδρα τις ΗΠΑ.

Χάσμα

Ωστόσο, ακόμη και οι ασθενείς με διάγνωση μπορεί να δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση στη σωστή θεραπεία. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 8,6% των διαγνωσμένων ασθενών δεν λάμβαναν θεραπεία για τον διαβήτη τους, σύμφωνα με τη μελέτη. Μεταξύ αυτών που έλαβαν θεραπεία, το 58,4% είχε κακή διαχείριση του σακχάρου στο αίμα.

Συνολικά, σχεδόν τέσσερα στα πέντε άτομα με διαβήτη παγκοσμίως δεν είχαν υπό έλεγχο το σάκχαρό τους.

Υπήρχαν σημαντικά κενά ανά περιοχή. Οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να διαγνωστούν σε περιοχές υψηλού εισοδήματος της Βόρειας Αμερικής και πιο πιθανό να λάβουν θεραπεία σε περιοχές υψηλού εισοδήματος σε Ασία-Ειρηνικό.

Τα άτομα που λαμβάνουν θεραπεία στα νότια μέρη της Λατινικής Αμερικής είναι πιθανότερο να έχουν καλό έλεγχο του σακχάρου στο αίμα.

Αν δεν αντιμετωπιστεί ο διαβήτης μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες για τη ζωή επιπλοκές όπως η διαβητική κετοξέωση που συμβαίνει όταν το σώμα, λόγω έλλειψης ινσουλίνης, αρχίζει να διασπά λίπος και μυς για ενέργεια, παράγοντας τοξικές κετόνες που προκαλούν χημική ανισορροπία στο αίμα.

Αν δεν αντιμετωπιστεί ο διαβήτης, μπορεί να επηρεάσει την καρδιά, τα νεφρά, τα αιμοφόρα αγγεία, τα μάτια και τα νεύρα. Η έγκαιρη διάγνωση και η διαχείριση της αρτηριακής πίεσης μπορούν να βοηθήσουν στην αποφυγή των χειρότερων.

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα του διαβήτη περιλαμβάνουν θολή όραση, αίσθημα κόπωσης, απώλεια βάρους χωρίς προσπάθεια, αίσθημα δίψας και ανάγκη για συχνή ούρηση. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι ήπια και να χρειαστεί να περάσουν χρόνια μέχρι να γίνουν αντιληπτά, αναφέρει ο ΠΟΥ.

Τα συμπτώματα συνήθως εμφανίζονται πιο γρήγορα σε άτομα με διαβήτη τύπου 1, κάτι που είναι λιγότερο συχνό και πρέπει να αντιμετωπιστούν με ινσουλίνη.

«Οι στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ικανότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης να διαγιγνώσκουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τον διαβήτη μπορεί να οδηγήσουν σε καλύτερα αποτελέσματα για την υγεία», ανέφεραν οι μελετητές.

Με πληροφορίες από Euronews.com

