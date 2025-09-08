Games
Ευρωκλινική: Η ανακοίνωση της κλινικής για το περιστατικό λανθασμένης μετάγγισης αίματος

Ευρωκλινική: Η ανακοίνωση της κλινικής για το περιστατικό λανθασμένης μετάγγισης αίματος
«Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και η διαδικασία διεκόπη χωρίς καθυστέρηση» τονίζεται από πλευράς Ευρωκλινικής.

Σε ανακοίνωσή της η Ευρωκλινική επιβεβαιώνει το συμβάν λάθους στην μετάγγιση αίματος ασθενή.

Όπως αναφέρεται από πλευράς της ιδιωτικής κλινικής «τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σημειώθηκε περιστατικό έκτακτης μετάγγισης αίματος σε ασθενή της κλινικής, κατά παρέκκλιση των αυστηρών διαδικασιών που εφαρμόζουμε. Αρχικά ξεκίνησε η χορήγηση μονάδας αίματος που προοριζόταν για άλλο ασθενή.

Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και η διαδικασία διεκόπη χωρίς καθυστέρηση. Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του, παρακολουθείται στενά από την ιατρική μας ομάδα και δεν διατρέχει κίνδυνο Η κλινική έχει ήδη ενημερώσει και συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές. Η ασφάλεια και η φροντίδα των ασθενών μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα από το από το σύνολο του προσωπικού μας.»

Συναγερμός στην Ευρωκλινική μετά από λάθος μετάγγιση σε ασθενή - Η ανακοίνωση

Συναγερμός στην Ευρωκλινική μετά από λάθος μετάγγιση σε ασθενή - Η ανακοίνωση

Υγεία

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα, μία νοσηλεύτρια της «Ευρωκλινικής» έκανε μετάγγιση λάθος ομάδας αίματος σε άνδρα ασθενή. Το συμβάν έγινε αντιληπτό από τη σύζυγο του νοσηλευομένου, η οποία ενημέρωσε την Αμεση Δράση. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρία άτομα: η εμπλεκόμενη νοσηλεύτρια και δύο γιατροί.

