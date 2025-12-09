Ο CEO της Generali Hellas, Πάνος Δημητρίου, υπογράμμισε ότι η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση της εταιρείας για αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους.

Η Generali Hellas ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εξαγοράς του Ομίλου της Ευρωκλινικής Αθηνών από την Akkadia Holdings Limited, μετά την έκδοση όλων των απαραίτητων εποπτικών και κανονιστικών εγκρίσεων. Με τη συμφωνία αυτή, η Generali ενισχύει σημαντικά τη θέση της στον κλάδο της υγείας, εντάσσοντας στο χαρτοφυλάκιό της έναν από τους πιο σύγχρονους και καταξιωμένους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης στη χώρα.

Η Ευρωκλινική, με μακρά παρουσία και αναγνωρισμένη τεχνογνωσία σε τομείς όπως η γενική χειρουργική, η ογκολογία και η παιδιατρική, ενισχύει ουσιαστικά το οικοσύστημα υπηρεσιών της Generali. Η εξαγορά εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου για παροχή ολιστικών, ποιοτικών και ανθρωποκεντρικών λύσεων υγείας, στο πλαίσιο του πλάνου Lifetime Partner 27: Driving Excellence.

Ο CEO της Generali Hellas, Πάνος Δημητρίου, υπογράμμισε ότι η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση της εταιρείας για αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους. «Δημιουργούμε ένα ισχυρότερο, πιο ευέλικτο και σύγχρονο μοντέλο υγείας με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου φροντίδας. Είμαστε υπερήφανοι που καλωσορίζουμε την ομάδα της Ευρωκλινικής στην οικογένεια της Generali», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ενσωμάτωση του Ομίλου αναμένεται να συμβάλει στη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων της Generali Hellas και στην επέκταση των υπηρεσιών σε όλο το φάσμα της υγειονομικής περίθαλψης. Παράλληλα, οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν για την αναβάθμιση της εμπειρίας των ασθενών, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υγείας.

Η Generali Hellas επιβεβαιώνει πως θα συνεχίσει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ποιότητα, την προσβασιμότητα και τη βιωσιμότητα της υγείας στην Ελλάδα. Στην ολοκλήρωση της συμφωνίας συμμετείχαν η PwC ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος και η Karatzas & Partners ως νομικός σύμβουλος.