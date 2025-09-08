Γεωργιάδης για λάθος μετάγγιση αίματος: Αυτά μπορεί να συμβούν και στα καλύτερα νοσοκομεία

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας για τη λάθος μετάγγιση αίματος.

Αυτά μπορεί να συμβούν και στα καλύτερα νοσοκομεία, σχολιάζει ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτηση για τη λάθος μετάγγιση αίματος που έγινε σήμερα, Δευτέρα, στην «Ευρωκλινική».

Ο υπουργός Υγείας θυμίζει το ανάλογο περιστατικό που είχε συμβεί στο Τζάνειο πρόσφατα- που κόστισε τη ζωή σε μια 62χρονη- και σημειώνει πως τότε είχε πει ότι δεν πρέπει να καταδικάζουμε το ΕΣΥ.

Παράλληλα αναφέρει ότι έπειτα από το περιστατικό στο Τζάνειο το ΕΣΥ αυστηροποίησε όλα τα σχετικά πρωτόκολλα.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Εύχομαι περαστικά στον ασθενή που έλαβε την λάθος μετάγγιση αίματος σήμερα στην “Ευρωκλινική”. Όπως θυμάστε, όταν είχε συμβεί το παρόμοιο περιστατικό στο Τζάνειο, είχα πει ότι δεν πρέπει να καταδικάζουμε το ΕΣΥ για αυτό και ότι δυστυχώς αυτά είναι περιστατικά που μπορεί να συμβούν και στα καλύτερα νοσοκομεία. Το επισημαίνω διότι τότε είχαν βρει διάφοροι την ευκαιρία να κάνουν φτηνή, λαϊκίστικη αντιπολίτευση πάνω σε ένα, τραγικό, ανθρώπινο όμως λάθος.

Εμείς στο ΕΣΥ μετά από αυτό αυστηροποιήσαμε όλα μας τα σχετικά πρωτόκολλα».

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/1965096194356506754}

Τρεις συλλήψεις για τη λάθος μετάγγιση

Το πρωί της Δευτέρας έγινε λάθος μετάγγιση αίματος σε 67χρονο ασθενή στην «Ευρωκλινική». Το λάθος φέρεται να έγινε αντιληπτό από τη σύζυγό του και είχαν μεταγγιστεί τα 40 ml από τα 200 ml.

Ο ασθενής νοσηλεύεται στη μονάδα αυξημένης φροντίδας. «Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του, παρακολουθείται στενά από την ιατρική μας ομάδα και δεν διατρέχει κίνδυνο», αναφέρει η «Ευρωκλινική» σε ανακοίνωση.

Για το περιστατικό συνελήφθησαν μία νοσηλεύτρια, ο διευθυντής της κλινικής και η επόπτρια, ενώ το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας έστειλε κλιμάκιο για διερεύνηση.

Η ανακοίνωση της «Ευρωκλινικής»

«Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, σε έκτακτη μετάγγιση σε ασθενή της κλινικής μας και κατά παρέκκλιση των αυστηρών διαδικασιών που εφαρμόζουμε, ξεκίνησε χορήγηση μονάδας αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή.

Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και η διαδικασία διεκόπη χωρίς καθυστέρηση. Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του, παρακολουθείται στενά από την ιατρική μας ομάδα και δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η κλινική έχει ενημερώσει και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές. Η ασφάλεια και η φροντίδα των ασθενών μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα από το σύνολο του προσωπικού μας».