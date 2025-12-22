«Η κ. Καρυστιανού πρέπει η ίδια να πάρει σοβαρά τον εαυτό της», σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Προς τον Νίκο Πλακιά έστρεψε ο Άδωνις Γεωργιάδης τη συζήτηση αναφορικά με την έφοδο του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Τεμπών.

Αρχικά, ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, τόνισε ότι, αν κάποιος κάνει ανώνυμη καταγγελία στην ΑΑΔΕ, τότε η ΑΑΔΕ κάνει υποχρεωτικά έλεγχο.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα σχετικά tweets του Νίκου Πλακιά, λέγοντας: «Εδώ έχουμε έναν κύριο Πλακιά που έχει κάνει 15 αναρτήσεις και κατηγορεί τον Σύλλογο Τεμπών για κακοδιαχείριση. Είναι απίθανο ένας ελεγκτής να έβλεπε το Twitter και να είπε "πάω να ελέγξω αυτά που λέει ο Πλακιάς;" Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι κυνηγάει η κυβέρνηση την Καρυστιανού; Ας τα βρει με τον κύριο Πλακιά, άμα έχουν κόντρα. Από κει και πέρα, δεν κατάλαβα, εξαιρείται κανείς του ελέγχου στην Ελλάδα;»

Κληθείς να σχολιάσει τα περί κόμματος Καρυστιανού, αρχικά είπε ότι «Δημοκρατία έχουμε και όποιος θέλει να κάνει κόμμα, κάνει κόμμα», προσθέτοντας με νόημα ότι είναι υπέρ «των ανθρώπων που η φιλοδοξία τους εκδηλώνεται».

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι «Η κ. Καρυστιανού πρέπει η ίδια να πάρει σοβαρά τον εαυτό της. Τι εννοώ με αυτό; Βγαίνει τη Δευτέρα, λέει θα κάνει κόμμα, βγαίνει την Τρίτη, λέει με παρεξήγησαν, Τετάρτη λέει τελικά θα κάνω κόμμα, Πέμπτη λέει δεν θα κάνει ακριβώς κόμμα, Παρασκευή λέει θα κάνει τελικά κόμμα. Κυρία Καρυστιανού, αν θέλτε να κάνετε κόμμα, δικαίωμά σας αναφαίρετο, καλή σας επιτυχία. Σοβαρά πράγματα, βγείτε και κάντε κόμμα, με όποιους συνεργάτες θέλετε, προχωράτε. Αν δεν θέλετε να κάνετε κόμμα, για να μην τσακωθείτε με τον κύριο Ρούτσι, με τον κύριο Ασλανίδη, με τον σύλλογο των Τεμπών, με την κ. Κωνσταντοπούλου και με ποιους άλλους... Κάνω κόμμα τη Δευτέρα και την Τρίτη δεν κάνω, είναι λίγο γελοίο».

