Αυστηρή απάντηση δίνει ο Νίκος Πλακιάς στον Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος χθες επιχείρησε να στρέψει προς τον πρώτο τη συζήτηση αναφορικά με την έφοδο του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Τεμπών.

«Άκουσα τον Αδωνι Γεωργιάδη να λέει σε μια συνέντευξη του να τα βρούμε εγώ με τη Μαρία Καρυστιανού αν έχουμε να χωρίσουμε κάτι και ότι δεν φταίει η κυβέρνηση για το αν έχουμε κάποια κόντρα. Σας πληροφορώ Υπουργέ ότι δεν έχω να χωρίσω τίποτα με την Μαρία και καμμία κόντρα. Ίσα ίσα μας ενώνουν πολλά περισσότερα από ότι μας χωρίζουν», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Νίκος Πλακιάς.

«Τώρα για το αν μπορούμε να τα βρούμε ακόμα περισσότερο θα σας έλεγα ότι δεν θα ήταν και ότι καλύτερο για εσάς. Το πιο πιθανό αποτέλεσμα θα ήταν να ξαναγυρίσετε στο παλιό επάγγελμα σας αυτό του τηλε βιβλιοπώλη», υπογραμμίζει.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά:

Χθες Δευτέρα ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, αναφέρθηκε στα σχετικά tweets του Νίκου Πλακιά, λέγοντας: «Εδώ έχουμε έναν κύριο Πλακιά που έχει κάνει 15 αναρτήσεις και κατηγορεί τον Σύλλογο Τεμπών για κακοδιαχείριση. Είναι απίθανο ένας ελεγκτής να έβλεπε το Twitter και να είπε "πάω να ελέγξω αυτά που λέει ο Πλακιάς;" Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι κυνηγάει η κυβέρνηση την Καρυστιανού; Ας τα βρει με τον κύριο Πλακιά, άμα έχουν κόντρα. Από κει και πέρα, δεν κατάλαβα, εξαιρείται κανείς του ελέγχου στην Ελλάδα;».

