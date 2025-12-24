Σε τι χώρα ζούμε επιτέλους;

«Πιερρακάκης VS Δένδια: Οι δημοφιλέστεροι και οι υπουργοί που δεν γνωρίζουμε το όνομά τους» έγραφαν (ΕΔΩ) τα «Παιχνίδια Εξουσίας» στις 18 Δεκεμβρίου, παρουσιάζοντας τον σχετικό πίνακα των ΤΑΣΕΩΝ της MRB.

Ξαναδιαβάζοντάς τον όμως ίσως είδηση δεν είναι ούτε οι δημοφιλέστεροι υπουργοί, ούτε εκείνοι που το 35,7% των πολιτών δεν γνωρίζουν ή δεν έχουν ακούσει ποτέ το όνομά τους!

Είδηση είναι ότι το 4,4% μόλις γνωρίζει ή δεν έχει ακουστά τον όνομα του ...Άδωνι Γεωργιάδη!

Είμαστε με τα καλά μας; Τι άλλο πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για να μάθουμε τ΄ όνομά του;

ΥΓ: Μ΄ αυτά και μ΄ αυτά ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι ο υπουργός με το λιγότερο ποσοστό εκείνων που δεν τον ξέρουν!

Β.Σκ.