Συναγερμός στην Ευρωκλινική μετά από λάθος μετάγγιση σε ασθενή - Η ανακοίνωση

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση ενώ έχουν συλληφθεί τρία άτομα.

Νέο περιστατικό λάθους στην μετάγγισης αίματος σε ιδιωτική κλινική της Αθήνας έχει αναστατώσει τις Αρχές που έχουν ήδη προχωρήσει σε τρεις συλλήψεις.

Ειδικότερα σύμφωνα με το ρεπορτάζ ένας 67χρονος ασθενής που νοσηλεύεται με σοβαρή ασθένεια, έλαβε μισή μονάδα αίματος λάθος ομάδας αίματος. Συγκεκριμένα, μία νοσηλεύτρια χορήγησε αίμα σε έναν ασθενή που δεν προοριζόταν για αυτόν. Το περιστατικό έλαβε χώρα σε θάλαμο όπου δύο ασθενείς δέχονταν θεραπεία ταυτόχρονα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του HealthStat, μετά το περιστατικό η υγεία του άνδρα επιδεινώθηκε άμεσα, γεγονός που έγινε αντιληπτό από την σύζυγό του, η οποία κάλεσε σε βοήθεια. Οι εργαζόμενοι στην ιδιωτική κλινική κινητοποιήθηκαν άμεσα, με τον ασθενή να μεταφέρεται σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ), όπου αυτή τη στιγμή παρακολουθείται.

Παράλληλα, οι αρχές που κλήθηκαν στο σημείο συνέλαβαν δύο γιατρούς (32χρονη γυναίκα και 50χρονο άνδρα) και μια 26χρονη νοσηλεύτρια, με τις κατηγορίες έκθεσης και βαριάς σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία. Οι τρεις οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της Ευρωκλινικής για το συμβάν

«Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, σε έκτακτη μετάγγιση σε ασθενή της κλινικής μας και κατά παρέκκλιση των αυστηρών διαδικασιών που εφαρμόζουμε, ξεκίνησε χορήγηση μονάδας αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή. Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και η διαδικασία διεκόπη χωρίς καθυστέρηση. Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του, παρακολουθείται στενά από την ιατρική μας ομάδα και δεν διατρέχει κίνδυνο. Η κλινική έχει ενημερώσει και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές. Η ασφάλεια και η φροντίδα των ασθενών μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα από το σύνολο του προσωπικού μας.»